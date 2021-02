Világszerte ma van a biztonságos internet napja

Idén február 9-én van a Safer Internet Day, vagyis a biztonságos internet napja. Ennek célja, hogy közel 170 országban ugyanazon a napon hívja fel a figyelmet az internet szükségességére, előnyeire és bizony a veszélyeire.

Az internet mára már a mindennapjaink szerves részét képezi, jelen van a munkavégzésben, a tanulásban, a szórakozásban és a kapcsolattartásban egyaránt. Az internetes felületek napi használata a felnőttek és a gyerekek körében is jelentős mértékben növekedett. Számos előnye mellett azonban arra is fel kell hívni a figyelmet, hogy az ismeretszerzés, a tanulás, a kikapcsolódás vagy akár a munkavégzés során is megvannak az internetnek a veszélyei, amelyeknek a fiatalabb korosztály is egyre inkább veszélyeztetett célközönsége. Korcsoportonként más-más veszélyforrás „leselkedik” a felhasználókra az adathalászattól kezdve a csaláson, az online zaklatáson, a személyes adatok kicsikarásán át a levelezőfiókok és közösségi profilok feltöréséig. Ez a nap ezekre a veszélyekre szeretné felhívni a figyelmet a felnőttek, azaz a szülők és velük együtt a gyerekek számára is.

A Logiscool hálózat városunkban is működtet iskolát. Ebben az intézményben nagy hangsúlyt fektetnek ezeknek a veszélyforrásoknak a bemutatására, az ellenük való védekezés fontosságára a biztonságos internet napján kívül is. Az internet veszélyforrásainak témakörét tételesen átbeszélve hívják fel a tanulók figyelmét, és adnak tanácsokat az olyan, apróságnak tűnő dolgokról, hogy milyen legyen a neten használatos jelszó, egészen addig, hogy miképpen kell reagálni az internetes zaklatásra. Mint azt a Logiscool dunaújvárosi iskola­vezetője, Verasztóné Zsiga Orsolya lapunknak elmondta, aki a téma iránt érdeklődik, az az iskola nyílt napján – legközelebb február 13-án – informálódhat az oktatás részleteiről. Sőt a helyi iskolák számára ingyenes, kitelepülő foglalkozást is biztosítanak, hogy a diákok tisztában legyenek az internet veszélyforrásaival.

Mindenféle közhelyek és unalmas szólamok pufogtatása helyett fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy az internet sötét oldala igenis hordoz magában veszélyeket főleg a gyermekekre nézve. Így az előzetes tájékozódás a témában olyan, mint az egészségünk védelme érdekében a megelőzés.