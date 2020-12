Világgá szaladhatnak a tűzijátéktól

Ahogy lapunk hasábjain a „Nagy durranásra ne számítson a mostani óévbúcsúztatáskor” című írásunkban olvashatták már, az év végi nagy közösségi durrogtatás elmarad.

Ám szaküzletekben vásárolható tűzijátékokkal magánterületen megmaradt a lehetőség a hangos és látványos óévbúcsúztatásra.

Dömper nevű american bully fajtájú kutyánk zord külseje a kerítés külső feléről nézve sokaknak ijesztő.

Nem bonyolódnék bele most a pitbull típusú kutyák és Dömper fajta ismertetésébe. De a téma szempontjából az mindenképp említésre érdemes, hogy a mi családi kedvencünk is nagyon fél a tűzijátéktól. Nem lehet olyan kis résre nyitva az ajtó, amin ne próbálná magát azonnal bepréselni az egyébként kertlakó ebünk a durrogó, pufogó hangok hallatán. Több ezer állattartó és háziállat küzd hasonló problémákkal az év végén, és rettegve várják – ahogy mi is – a szilveszteri ünnepléssel járó pirotechnikai szórakoztató eszközök használatát.

Több ezer állattartó és háziállat várja rettegve a szilveszteri ünneplést

Az állatvédők minden évben kiemelten felhívják a figyelmet, hogy a szilveszteri hanghatások milyen súlyos következménnyel járhatnak, mégis sok százra tehető az elkallódó állatok száma, amelyek a hatalmas fény- és hanghatások miatt szaladnak világgá.

Ezekben a napokban ugrásszerűen megnő az elkóborolt kutyák száma, s jobb esetben egy menhelyre kerülnek, rosszabb esetben a helyi sintértelepre, vagy az autók kerekei alá.

A szakmai portálok jó tanácsait összegyűjtve a következő óvintézkedéseket javasolják a szakemberek. Ne hagyjuk egyedül kedvencünket, a hanghoz akár előtte is el lehet kezdeni hozzászoktatni. A petárdázás alatt például dobáljon le a földre apró falatokat – amíg a kutya ezeket szedegeti, addig sem a zajokra figyel. Az arra érzékeny kutyáknál vagy cicáknál ajánlott akár állatorvos által ajánlott nyugtatót adni megelőzés céljából.

Helyezzük biztonságos, felülről is zárt helyre az állatainkat, ez kerti kutyáknál a garázst vagy az előszobát is jelentheti. Készüljünk fel állatorvosi ügyelet elérhetőségével.

Minden igyekezetünk ellenére biztosan ebben az évben is lesz olyan ijedt állat, amely menekülőre fogja, és elszökik otthonról. Jó hír, hogy az állatvédők felmentést kapnak a kijárási tilalomra vonatkozó rendelkezések alól szilveszter éjszakára. A rendőrség 2020. december 31-én este 20 óra és 2021. január 1-jén reggel 5 óra között az állatok védelme érdekében elfogadja a bejegyzett, állatvédelemmel foglalkozó civil szervezet által kiállított, a veszélyhelyzet idején alkalmazandó dokumentumot igazolásként.