Veszélyhelyzetben is a mese a legfontosabb

A koronavírus-fertőzés terjedésének lelassítása céljából bezártak az iskolák és az óvodai, bölcsődei elhelyezés is legfeljebb ügyeleti ellátásban lehet opció a szülőknek jelenleg.

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: 5 húsvéti hagyomány, amit nem ismertél

Most nem tanácsos közösségbe se menni, a legjobb otthon maradni. Arról kérdeztünk szakembereket, hogyan lehet a különböző korú gyermekeknek ebben a helyzetben is építő jellegű elfolgaltságot találni az állandó televíziózáson és online világon túl.

A kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde intézményvezetőjét, Rendné Pocsai Izabellát kérdeztük meg a legkisebbekről, akiknek még hoszabb időre sem lehet a figyelmét lekötni.

– A bölcsiseknek, vagyis a két-három éves korosztálynak nagyon fontos a szóbeli mese. Szeretik például a Boribon, vagy a Bogyó és Babóca típusú történeteket, mert színesen illusztráltak, és csak kétpercesek. A figurákat le lehet rajzolni a szülőknek, amit majd a gyerek boldogan kiszínezhet, esetükben inkább még csak összefirkálhat. Jó ötlet, ha kedves dalocskákat éneklünk, tevékenység közben roppant fogják élvezni. Nagyon szeretnek gyurmázni, ez is kiváló elfoglaltság otthon is. Kis felfordulással jár, de remek móka a kézzel és lábbal festés is – monda el az óvoda vezető.

– Tornázzunk és táncoljunk, ez is „kéznél van”, és jó mulatság, a tükör előtt együtt grimaszolni, ez nagyon vicces a korosztály számára, és a beszédkészséget is fejleszti. Biztosan vannak otthon olyan újságok, amit már elolvastuk, ha ezeket apróra tépjük, majd mozaikot ragasztunk belőlük kreatív elfoglaltságot végezhetünk együtt, ami a kisbölcsis finommotorikai képességét is javítja. Ha unatkozó apuka is van otthon, akkor nagyszerű ötletnek tartom az úgynevezett matató tábla készítését, apukának és gyermekének egyaránt – zárakkal, kulcsokkal, lakattal. Az egymásba rakható játékok, a Duplo is élvezetes, a höcögtetők, mint például a „gyite, gyite, paripa…” pedig a fizikai kontaktus örömét ajándékozza – tette hozzá a kulcsi óvodapedagógus.