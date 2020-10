Vértezzük fel a bőrünket is!

Egész évben ápoljuk bőrünket, télen különös gondot fordítva a hidratálásra.

Az ősz beköszöntével szinte automatikusan vesszük le a gyógyszertárak, drogériák polcairól a vitaminokat, az immunrendszer-erősítőket, gyógyteákat, hiszen több megbetegedésben is lehet részünk ebben az időszakban. Gondoljunk csak a náthára, az influenzaszezonra vagy akár az életünk minden területét befolyásoló koronavírus-járványra. Bár ez ellen még nem tudjuk felvenni a harcot C-vitaminnal vagy védőoltással, viszont a szakemberek szerint egy egészséges szervezet enyhébb tünetekkel, rövidebb idő alatt esik át a betegségen; ugyanúgy igaz ez szinte minden más nyavalyára is.

Védelem

A belsőnk védelme mellett külsőnk, bőrünk állapotára is oda kell figyelnünk, hiszen hatással vannak egymásra. Köztudott, hogy a bőr télen sokkal jobban kiszárad, ami nemcsak kozmetikai problémát jelent, de előfordulhat, hogy már feladatát sem tudja ellátni. Gondolunk itt a fizikai, kémiai, mechanikai hatások elleni védekezésre vagy a testhőmérséklet, vízháztartás szabályozására, illetve az érzékszervi feladatkör betöltésére.

– Jó, ha tisztában vagyunk a bőrtípusunkkal, de ettől függetlenül is érdemes testesebb, zsírosabb hidratálókat választani a téli időszakra – kezdte gondolatait Bianka, aki kozmetikusként dolgozik. – Könnyen érezhetjük úgy, hogy a zsírosabb réteg miatt nem tud lélegezni az arcbőr, ezért én inkább az éjszakai intenzív hidratálást javaslom. Ne csak az arcunk ápolására fókuszáljunk, nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy az egész test felülete, még az ajkaink is igénylik a gondoskodást. Évszaktól függetlenül szükséges hámlasztani, amivel az elhalt hámsejteket távolítjuk el a bőrfelületről, illetve segítjük a krémek, szérumok hatóanyagainak beépülését is. Nem szabad otthon gyakran és durva szemcsés hámlasztókkal nekiesni a bőrnek, ezzel csak komolyabb bajokat időzhetünk elő – tanácsolta a kozmetikus.

Bár télen nem sokat látjuk

a napot és nem érezzük a melegét, fontos a fényvédelem. Az UVA-sugárzás erőssége, – ami a bőröregedéséért és a bőrrák kialakulásáért felelős – szinte egész évben azonos. Ezek mellett azt se felejtsük el, hogy nem minden a drága krém, a hatóanyagok tömkelege, ha nincs egy jól előkészített, tiszta „felület”. A bőr­ápolást hozzuk összhangba a vitamindús táplálkozással, a kellő mennyiségű folyadék fogyasztásával és a rendszeres mozgással, így talán egészséges bőrképet kapunk, amit kis odafigyeléssel a téli hidegben is megtarthatunk – javasolta Bianka.