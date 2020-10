Versenyezni két keréken, avagy szenvedélyének történetéről

Interjúalanyomért nem kellett messzire mennem. Csak a szomszédba. Az utóbbi hónapokban többször láttam a fiatalembert hazaérkezni kerékpárral. Látszott az öltözetén, hogy nem a boltba ugrott el. Egy-egy alkalommal megkérdeztem: mennyit tekert. Csak hatvanat – hangzott az egyik válasz. De amikor azt mondta, hogy kétszázat, bizony elkerekedett a szemem. S amikor még magasabb lett a szám, egyre kíváncsibb lettem: miként lehet mindezt megtenni? S miért? Augusztus 24-én pedig a dunaföldvári Ihász Zoltán – mert ő a bringás szomszéd – a közösségi oldalra föltette a térképet a megtett 611 kilométerről. Úgy döntöttem, erről beszélgetnem kell vele.

Dunaföldvár

Ez a hobbi vagy inkább szenvedély hat–nyolc éve kezdődött – indítja a történetét.

A Pannonia Bio földvári gyárában erjedési ipari technológusként dolgozó fiatalember általános iskolás korában atletizált, de a budapesti középiskolában, ahol műszerésznek tanult, semmit nem sportolt. Néha-néha, főleg a nyári szünetekben egy-egy barátjával meglátogatták egymást kerékpárral, vagy elkerekeztek a Balatonhoz, a Tisza-tóra. Később, már a napi munka után kedve támadt újra bringázni a montainbike kerékpárral. Emlékszik: akkor a Bölcskére megtett 8 kilométer után nehezére esett visszatekerni. Ma ilyen táv még bemelegítésnek sem elég neki.

2012 táján kezdett komolyabban foglalkozni ezzel a sporttal. Először talált egy utazásszervező céget, amely hétvégi programként szép vidékekre hívta a kerékpározás szerelmeseit. Ilyenkor kb. harmincfős csoportokban egyes vagy kettes sorokban, általában visszafogott tempóban hatvan–nyolcvan kilométert tekertek. Kísérő autó adta a biztonságot. Egy idő után egy-egy szakaszon, ahol az „ereszd-el-a-hajam” szabadságát élvezte, érezte: a bicikli már a végét járja, de ő még tudna menni. Aztán rátalált Kuzler Béla blogbejegyzésére, amelyben a nagy hagyománnyal rendelkező Párizs–Brest–Párizs országúti teljesítménytúra 2015. májusi eseményéről számolt be. Beszippantott az élmény – mondja Zoli lelkesen. 2019 decemberében aztán rátalált a BRM (Brevet Randosnnerurs Mondiaux) mozgalom magyarországi honlapjára. Elindult benne valami, s váltott. Azóta hét jelentős országúti kerékpártúrát teljesített. Ebből négy kétszáz kilométeres, egy-egy háromszázas és négyszázas, s a legutóbbi a leghosszabb, hatszáz kilométeres – s mutatja a teljesítést bizonyító érmeket. (Egy kétszázas elbújt a fiók mélyén, a hatszázas meg még postán van.) A párizsi klub elismeri ezeket az eredményeket. A kapott érmeken ott van a PBP embléma, s a kitűzött cél időpontja is: 2023. Mert a következő nagy kihívást akkor tartják Franciaországban, amelyen a több ezer induló között Ihász Zoltán is szeretne részt venni. Ott, ahol maga a start is egy napig tart, s ahol az 1200 km-es út mentén végig tömeg biztatja lelkesen a bringásokat. Ez a cél lebeg Zoli szeme előtt. Az idei teljesítményével már megszerezte a Super Randonneur címet, mivel minden távot teljesített. (Tavaly ezt 37-en kapták meg Magyarországon.) Az 1200 kilométeres PBP megmérettetésre azok nevezhetnek, akik két évvel a rendezvény előtt minden távon beértek a célba, és letekerték a leghosszabbat, az ezer kilométert. Jövőre talán sikerül! – reménykedik Zoli. De nem csak reménykedik, mindent meg is tesz ezért. Mert legnagyobb álma, hogy részt vegyen a PBP teljesítménytúrán, amelyet először 1891-ben a Petit Journal újság szervezett meg azzal a céllal, hogy demonstrálják a kerékpár létjogosultságát, praktikusságát.

A BRM honlapja szerint hazánkban 2011 óta van jelen a Randonneur mozgalom, azóta Magyarországon is lehetővé vált a kvalifikációs túrák teljesítése. 2016 óta Kuzler Béla vette át a szervezést, és ő lett az Audax Club Parisien magyarországi képviselője.

A BRM teljesítménytúrákra nevezők tavasztól őszig a kéthetente szervezett programokon bejárják az ország valamennyi tájegységét. A start előtt minden résztvevő kap egy túrakártyát és egy útvonalleírást, amely alapján haladnia kell, s az egyes szakaszok ellenőrzőpontjain bejelentkezve szintidőn belül teljesíteni a távot. (200, 300, 400, 600 km). Ez nem verseny – hangsúlyozza Zoli –, az ember inkább önmagát, saját idejét győzi le, s önmagának bizonyít, hogy képes letekerni a következő száz kilométert is.

A 2020-as évben Ihász Zoltán eddig több mint 11 ezer kilométert tett meg. 118 alkalommal, összesen 428 órát ült kerékpáron, amely természetesen már nem a korábbi MTB, hanem egy használtan vásárolt, könnyű, speciális anyagból készült, szupervékony gumival felszerelt országúti kerékpár. Ezzel 37 óra alatt teljesítette a hatszáz kilométeres távot, a szintidőnél három órával előbb. Nagyon fontos a megfelelő speciális ruházat és a mellkaspánt, amellyel önmagát és egészségügyi állapotát kontrollálja. Azt a célt szolgálja minden – mondja –, hogy optimalizálni tudja a teljesítményt, s megfelelő pedálfordulattal, megfelelő egészségügyi állapotban elérni a kitűzött célt. Zolinak nincs edzője, de sokat tanul bringás társaitól, az idősebbektől, akik közül páran már letekerték az 1200-as távot, de a fiatalabbaktól is. Amikor elkezdte, senkit sem ismert, most már barátai vannak köztük. Kiderült, hogy a környékről – Dunaújvárosból, Előszállásról, Perkátáról, Rétszilasról, Soltról – is akadnak megszállott túratársai.

A beszélgetés közben érzem, hogy nagy tudatosság kell ehhez a szenvedélyhez. Ésszel kell csinálni. A teljesítményhez jó karban kell tartania az embernek önmagát – reagál Zoli a megjegyzésemre. Reggelente tornázik, időnként masszázsra jár, s a teljesítménytúrák között hetente két-három alkalommal kerékpározik. Nemegyszer előfordul, hogy délutáni sportként leteker ötven–száz kilométert. Április elején tette meg az első kétszáz feletti távot, s még többször naponta 150–200 kilométert. A Balaton-kör háztól házig számítva 360 kilométer volt. Ekkor hajnali 2.38-kor indult és 21.55-kor érkezett a kapu elé. Hogy hihetetlen? Igen, de az applikációban látott dokumentum bizonyítja. Nem mondja, hogy mindig könnyű, minden alkalommal vannak hullámvölgyek, főleg éjszaka, az álmossággal küzdve, de izomzattal bírja, a kitartás, a lelkesedés is megvan. Fényképei tanúsága szerint közben van még ereje, kedve gyönyörködni a Balaton-parti táj, avagy a Bakony, a Pilis, a Tisza-tó és a többi vidék szépségében.

Szerszámokat vinnie kell magával és önmagáról is gondoskodnia kell

A teljesítménytúrákon mindenki magára van utalva: a legfontosabb szerszámokat vinnie kell magával, önmagáról is gondoskodnia kell. A bringázás közben hihetetlen szabadságot érez az ember, a teljesítés végtelen öröm. Az eredmény folytatásra sarkall – összegzi tapasztalatait. S mi a haszna? Az élmény. De a kitartást az élet más területein, a munkahelyén is kamatoztatja. S bár korábban gyakran volt arcüreg-gyulladása, négy éve egyáltalán nem volt beteg, pedig telente is bringázik. Úgy véli, kiegyensúlyozottabb, tudatosabb, határozottabb, egészségesebb szemléletű ember lett.

Ehhez hozzájárultak a BRM teljesítménytúrákat végigtekerő közösség alapelvei, amelyekben nem a versengést, nem a másik legyőzését hirdetik, hanem az önmaguk határainak, saját korlátainak tágítását, az erő, az akarat győzelmét, a cél teljesítését. Érj be a célba! A cél az, hogy az adott körülmények között a lehető legjobban menj. Gyorsan menni, aztán feladni, mert nem tudtad megvalósítani az időterved, az a legnagyobb bukás – olvastam honlapjukon az egyik tanácsot.

Már amit eddig végrehajtott Ihász Zoltán, egy átlagembernek az is hihetetlen teljesítmény. S még nincs vége az évnek. Szeptember második szombatján a Balaton-felvidéken tett meg 200 km-t, majd még részt vett a 135 kilométeres Tour de Zalakaros versenyen. A zárás, a levezetés a Giro ´d Italia lesz, ahol a versenyzők előtt tekernek fel társaival, hogy „megkóstolják” a Stelvio hegy és másik két magaslat 1000–1500 méter szintkülönbségeit.

Most már tudjuk, hogy Ihász Zoltán számára semmi sem lehetetlen. Mi meg csak biztatjuk, mint a filmben Forest Gumpot: Tekerj, Zoli, tekerj! Bízunk benne, hogy 2023-ban majd a francia falvak, városok lakói is ezt kiáltják a maguk nyelvén: Hajrá, hajrá! Meg tudod csinálni!