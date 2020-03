Védekezzünk természetesen a betegségek ellen

Tél végére a vitaminszintünk és így az immunrendszerünk is teljesen lemerül, amelyet számos módon erősíthetünk, többek között a gyógyteákat is segítségül hívhatjuk.

Az immunrendszer rendben tartására, erősítésére a csipkebogyóhús teája ajánlott, naponta két csészével fogyasztva. Ebben tízszer annyi a C-vitamin, mint a citromban. Ám mivel a C-vitamin hőérzékeny, ezért a csipkebogyót nem szabad forrázni. Áztassuk hideg vízben 4-5 órán át, majd törjük át szűrőn.

A mezei kakukkfű köptető és általános immunerősítő hatással is rendelkezik. Alkoholos kivonata is növeli a szervezet védekezőképességét és megszünteti az általános gyengeségérzetet. Naponta 3×20 csepp fogyasztása ajánlott étkezés után, magában vagy kevés folyadékba keverve.

Jelentős immunerősítő hatása van a szurokfűnek és az orbáncfűnek. A szurokfű ráadásul a hormonháztartásra ható agyalapi mirigy működését is segíti. Emellett hasznos társaink lehetnek a védekezésben a mentafajták. A borsmenta, fodormenta, fürtös menta nemcsak a nátha kezelésére alkalmas, hanem a torok fertőtlenítőiként a cseppfertőzés megelőzésére is. Naponta ihatjuk a forrázással készült mentateát, de az alkalmazásnál figyeljünk arra, hogy bors- és fodormentát csak 6 éven felülieknek adjunk. A fürtösmentát viszont már csecsemők is ihatják.

Mit igyunk, ha már ledöntött minket a nátha? Nem mindegy, milyen tüneteink vannak, hiszen más-más gyógynövény jó izzasztásra, torokgyulladásra, köhögésre, hurutoldásra. Megelőzésre vagy a nátha kezdődő jeleinél már érdemes elkezdeni inni az apróbojtorján, szurokfű, lándzsás útifű és borsmenta keverékéből készített teát, de kisebb megfázások, torokkaparás esetén nagyobb mennyiségben az egyéb terápiát is jól kiegészíthetjük vele.