Védekezhetünk az alattomos vérszívók ellen

A nyár velejárója sajnos a szúnyogok szezonja is: zümmögnek a fülünkben, szívják a vérünket, viszkető dudort hagynak maguk után, és súlyos esetben még betegségeket is terjeszthetnek. Érdemes megoldást keresni arra, hogy miként tartsuk távol otthonunktól a hívatlan vendégeket. Ez ügyben is részesítsük előnyben a környezetbarát megoldásokat.

A különböző rovarirtó szerek használata kézenfekvőnek és egyszerűnek tűnik, mivel azonban a szúnyogok számos más állat táplálékául szolgálnak, szerencsésebb, ha környezetbarát megoldást választunk.

A szúnyogmentes otthon első lépése a megelőzés, a kis vérszívók állóvízbe rakják petéiket.

Az esővízgyűjtő edények lefedésével és a locsolókannák kiürítésével sokat tehetünk azért, hogy ilyen ne alakuljon ki. Eső után célszerű a ház körül megmaradt pocsolyákat, vizes foltokat szétseperni vagy homokkal beszórni. A lényeg, hogy gyorsan kiszáradjon a felület. A kertben már az ültetésnél érdemes figyelni arra, hogy ne alakuljanak ki túlzottan nedves, nehezen szellőző, kiszáradó növénycsoportok, mert az ilyen helyeken szívesen megtelepednek a szúnyogok. A citrom illatát messze elkerülik Az erős illatú kozmetikumokkal, parfümmel felhívhatjuk a szúnyogok figyelmét magunkra, ezért érdemes kerülni ezeket. Nagy valószínűséggel azonban messzire elkerülnek bennünket a vérszívók, ha megérzik a fodormenta, a levendula, a citrom, a szegfűszeg vagy az eukaliptusz illatát. Füstölők, mécsesek formájában, vagy pot purrira és a párologtató vizébe cseppenve is hatásosak. Segítségükkel házi szúnyog­irtó spray-t is készíthetünk. Két deciliter vízhez adjunk 20-30 csepp illóolajat a fent említett illatok egyikéből, majd töltsük gyógyszertárban kapható szórófejes flakonba. Jó megoldás lehet az elektromos riasztók helyett, hogy a szegfűszeget pelenka- vagy géztasakba csomagoljuk, majd a lakás különböző pontjain elhelyezzük. Az almaecet is bevethető szúnyogok ellen, egy kis tálba tegyünk ki belőle a kívánt helyre, odavonzza és csapdába ejti majd az állatokat. Fűszernövények a kertbe és a balkonra A környezetet szebbé, a grillvacsorát még zamatosabbá varázsolják, a szúnyogokat pedig elriasztják bizonyos fűszernövények. Ezért is érdemes néhány tő bazsalikomot, mentát, citromfüvet, levendulát és rozmaringot ültetni a kertbe, balkonra.

Szintén otthonunk dísze lehet a dohányvirág és a muskátli, a vérszívók pedig ezek illatát sem kedvelik.

Elsőre talán furcsán hangzik, de a grillparti alkalmával érdemes fokhagymát és kávézaccot szórni a parázsra, füstjük nagy valószínűséggel távol tartja majd a szúnyogokat. A fix keretest könnyű rögzíteni A vérszívók lakásba való bejutását szúnyoghálóval előzhetjük meg a leghatékonyabban. Előnyük, hogy szinte valamennyi légy és rovar ellen hatásosak, ugyanakkor nem gátolják a szabad kilátást és a levegő áramlását. Az egyszerű hálón kívül ma már kapható pollenszűrős és kifejezetten kutyás, macskás családoknak ajánlott, tépésbiztos verzió is.

Fix keretes szúnyoghálót olyan nyílásra ajánlott tenni, amelyen nem szoktunk kihajolni, illetve átjárni, de sokszor, huzamosabb ideig nyitva tartjuk. Rögzítése egyébként a rajta levő kis fülekkel nagyon egyszerű.

A rolós szúnyogháló anyagilag nagyobb befektetés, de az egyik nagy előnye, hogy bármikor elhúzható és visszazárható. A függőlegesen mozgathatót elsősorban az ­ablakra, a vízszinteset az ajtóra ajánlják. A zsanéros megoldás nagyon praktikus az erkélyajtóra, ugyanúgy működik, mint a hagyományos ajtó. A sínen, oldalra eltolható fajták elsősorban a nagy méretű nyílásokon praktikusak, mert ezek könnyen mozgathatók. Olcsó megoldás lehet a tépő­záras szúnyogháló A pliszés rovarháló a legmodernebb és a legmutatósabb megoldás, igen jól bírja a gyűrődést, nem szakad be, ha a kisgyermek vagy a házi kedvenc nekifut, rádől. Kevésbé esztétikus, de olcsó megoldás a tépőzáras szúnyogháló. Nem túl hosszú élettartamú, de ideiglenesen megteszi. Egyetlen előnye, hogy méretre szabható, bár a szakboltokban ez ma már a műanyag vagy alumíniumkeretek esetében sem akadály.