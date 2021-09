Városunkba értek a zarándokok

Az hétfői, alsószentiváni ünnepélyes bevonulás után kedden szerényebb volt a fogadtatás

Hazánkban rendezik a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust, az egész katolikus világot összefogó eseményt. Öt kontinensről – és az országból is húsz irányból, ezek közül a leghosszabb Máriagyűdről – indult zarándoklat az eseményre, illetve az ünnepi záró misére, amelyet Ferenc pápa fog celebrálni Budapesten, a Hősök terén.

A térségünkön áthaladó Mária-út Fejér megyei szakaszán, Ercsiig fog elhaladni a zarándoklat. Megyénk területére hétfőn lépett be a gyalogos csapat Alsószentivánnál. A kevesebb mint hatszáz főt számláló település közössége ünnepi műsorral és szívbéli vendéglátással készült a vándorok fogadására. A zarándokok tiszteletére ünnepi szentmisét celebrált közösen a térségben tevékenykedő esperes és két plébános, fellépett a cecei Harmónia kórus és elkápráztatta a kegyhely látogatóit és a zarándokokat Pitti Katalin operaénekesnő lelket megtöltő csodálatos műsorával.

Több mint 38 kilométer gyaloglás után kedden értek a zarándokok a második megyei állomásra, Dunaújvárosba. Ám ezt megelőzően Nagyvenyimen Vargáné Kaiser Katalin polgármester is üdvözölte őket. Később a csapathoz egy rövidebb távon Barta Endre alpolgármester is csatlakozott. A fáradt gyaloglókból álló csapat 19 óra után érkezett városunkba, dr. Menyhárt Ferenc és dr. Zsiros Mária koordinátor várta és köszöntötte a menet tagjait. A zarándokok a Dunaújvárosi Egyetem kollégiumában kaptak ellátást. A vacsora után Farkas Lajos, az Intercisa Múzeum igazgatója és Kronászt Margit történész tartott a zarándokoknak előadást. A múzeum igazgatója kérdésünkre elmondta, hogy reformátusként is tisztelettel van a zarándokok iránt. Kifejtette, hogy nagyon fontosak a közös keresztény gyökerek, mert a krisztusi tanítások és a kereszténység tartotta meg hazánkat is. Hangsúlyozta, létfontosságú, hogy megmutassuk a kereszténység erejét, és kiemelte a zarándoklatok történelmi jelentőségét és közösséget formáló, megtartó hatását is.

Az eucharisztikus kongresszusra tartó zarándokok következő állomása szerdán Adonyban lesz.