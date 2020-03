Programok a József Attila Könyvtárban

A József Attila Könyvtár Programjai közül szemezgettünk.

Kemény Dezső emlékest

95 éve született Kemény Dezső író, újságíró, műfordító

2020. március 6-án, pénteken 17 óra kezdődik a József Attila Könyvtárban Kemény Dezső író, újságíró, műfordító emlékestje.

Budapesten született 1925. március 6-án. „Budai polgári családból származom. Jó voltam reál tantárgyakból, kézenfekvőnek látszott, legyek mérnök. A gond az, hogy a kézügyességem nulla, hogy a francba legyek én mérnök, rájöttem inkább talán a bölcsészet, be is iratkoztam a Pázmány Péter Egyetemre, közben elkezdtem verseket fordítani, görögöt, latint, majd két év után mondom, Dezső, nem való a tanárság neked, azt is abbahagytam: így lett belőlem szívós munkával egy nulla.” Piarista gimnáziumban érettségizett, először a Műszaki Egyetemre iratkozott be majd abbahagyta, és a bölcsészkaron magyar-latin-görög szakon folytatott tanulmányokat, de azt sem fejezte be. Tanulmányai után lektor, majd újságíró lett.

Feleségével és két gyermekével 1953-ban költöztek Sztálinvárosba a jobb megélhetés, a lakáshoz jutás reményében…. Egyéniségéből adódóan nehezen viselte a kötöttségeket, a 70-es évek elejétől szabadúszó. Később a Dunaújvárosi Hírlap munkatársa. Külsősként több újságnak írt, dolgozott a Bartókban, volt korrektor a nyomdában, amit nagyon megszeretett Bergmann Jenő jóvoltából. 2000 után a Fejér Megyei Hírlapnak írt. „Van egy szekérderékra való novellám, egy szatirikus regényem, egy modern Gulliver az Árgusnál.” „Ez mindenek felett: légy hű önmagadhoz!… Csináljon mindenki mindent a maga hülye feje szerint, én is azt csinálom.” – mondta 77 évesen. Fanyar, kesernyés, folyton kritizáló személyisége ma már kitörölhetetlenül a városhoz tartozik. Több mint fél évszázados írói munkásságában szinte minden műfajt kipróbált pl. első regénye sc-ifi: A legrövidebb út (1958), a Gili ifjúsági regénye (1962), elbeszélés kötete Tirk, a sofőr (1965) címmel jelent meg. Tíz önálló köteten kívül antológiákban, folyóiratokban jelentek meg írásai.

Két alapvető életelve: „Több mint hét évtizedes eddigi életemben két dolgot megtanultam. Az egyik ez: azt a keveset amit az életben összegyűjteni sikerült, ne vidd magaddal, hanem szórd szét – szórd szét magadat, tékozló bőkezűséggel. A másik: soha ne bánj meg semmit. Ehhez tartottam magamat, úgy, ahogy Edith Piaf énekelte: „Non, rien, je ne regrette rien…”, azaz nem bánok meg semmit. Ha húsz éves volnék, alighanem ugyanígy igazítanám az életemet.” (Dunaújvárosi Hírlap, 2002. szeptember 26.) 2002. szeptember 24-én hunyt el Dunaújvárosban.

Intercisa jelentősége Pannonia határvédelmében

Dr. Visy Zsolt régészprofesszor előadása

Március 25-én, szerdán 17 órakor a József Attila Könyvtár vendége lesz dr. Visy Zsolt régészprofesszor.

Dr. Visy Zsolt szakmáját a Dunaújvárosi Múzeum muzeológusaként kezdte. 1967-ben már egy jelentős kiállítás szervezője volt, az Intercisa Kereskedelme című bemutatóval. 1970-ben ahogy lehetősége adódott, visszatért kedves kutatási területére, Intercisa ásatásaihoz, Dunaújvárosba. 1970-1983-ig az Intercisa Múzeum muzeológusa, közben négy évig az intézmény igazgatója is volt. A Dunaújvárosban töltött, összesen mintegy 15 évre sok-sok leletmentő munka, ásatás, kiállítás, tudományos értekezés fémjelezte kiemelkedő kvalitásait, elhivatottságát.

A dunaújvárosi ásatások során még soha nem alkalmazott módszereket vezetett be, mint az „ásatási szerelvényrendszer” következetes alkalmazása, vagy a félméteres tanúfalak meghagyása annak minden pozitív gyakorlati hasznával, tudományos üzenetével. Tisztelte és becsülte az ásatási munkásokat, akik nem egyszer érdeklődésből, a sokadik műszak vállalásával vettek részt az egyáltalán nem könnyű feltáró munkában…. Azonban mindezen idő alatt is alkotóan dolgozta fel több dunaújvárosi kutatási anyagát, részanyagát. 2002-ben a Magyar Tudományos Akadémia doktora lett. E csodálatosan gazdag életút, mind, a tudományágában megszállottként alkotó emberről szól, azt is magában hordozza, hogy 1998-2000 között a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztérium kulturális helyettes államtitkáraként dolgozott.

Dr. Visy Zsolt mintegy tizenöt éves dunaújvárosi munkásságának, annak tudományos eseményei, a Római kor kulturális hagyatékainak feltárása, azok népszerűsítő és nemzetközi tudományos szintű közkinccsé tétele, Dunaújváros kulturális életének gazdagításáért végzett munkája alapján 2009-ben Dunaújváros Díszpolgára címet vehetett át. – Írja a József Attila Könyvtár honlapja.