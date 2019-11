Várja látogatóit a Mikulásház

A magyar Mikulás szombaton reggeltől ismét az otthonában, Nagykarácsonyban fogadhatja a hozzá ellátogató családokat, gyerekcsoportokat.

Nagykarácsony

Megírtuk szombati lapszámunkban, hogy a mennyből a pokolba kerültek a nagykarácsonyi Mikulásház üzemeltetői. Egy hete hétfőn reggel még a tűz pusztított a falak között, délre már megszületett a terv: szombaton újra nyitnak! Komolyan gondolták, odatették magukat, és megcsinálták! Szombaton a tűz után felújított, helyreállított házban fogadták a látogatókat.

A Füzesi család Kazincbarcika mellől indult útnak ezért a varázslatért. Az unokákkal jöttek, és ahogy remélték, jól érezték magukat. Kilenc év után tértek vissza, igyekeztek az elsők között érkezni. Fanni szerint a Mikulással találkozni bármely korosztály számára boldog élmény. A család Pápáról ide érkező tagjaival azután más helyszíneket is felkeresve töltötték a napjukat.

Ajándékokkal együtt érkeztek

Horavecz Renáta és édesanyja, Sári Tiborné Magdika Székesfehérvárról egy hatalmas ajándékcsomaggal érkezett! Elmondták:

– Műfenyőt, nagyon sok plüssjátékot, könyveket és társasjátékokat is hoztunk. Az anyukámmal együtt örültünk, hogy tudtunk segíteni, nagyon szívesen tettük – mesélte boldogan Renáta. Legközelebb a gyerekekkel érkezünk!

Újjászületve ismét működik a Mikulásház

Visszaköltözött a boldog mosoly, és újra várja a kedves csodára, a vele való találkozásra készülő izgatott gyerekeket a Mikulás Nagykarácsonyban. Megújult a háza. Ami nem változott, az a vendégvárók és az odaérkezők érezhető szeretete.

A gyerekeket nem érheti csalódás

Sokféle választ adhatunk, ha nagy bajba kerülünk. A nagykarácsonyi Mikulásház üzemeltetői az elmúlt heti tűz pusztítása után a legjobbat választották.

Felmérték a károkat és kitűzték a célt: a gyerekeket nem érheti csalódás a sajnálatos eset miatt. Senkire sem vártak, felemelték a fejüket, és keményen, sok fantáziával munkához láttak. A tucatnyi ebben munkálkodó ember még erősebb csapattá érett. Legyőzték a nehézségeket, és szombattól újból létrehozták a mi vidékünkön a boldogság izgalmas szigetét.

Kemény munka és az újrakezdés után

Minden manager boldog izgalommal készül az általa vezetett intézmény megnyitására, de hogy egy héten belül kétszer is meg kell ezt élnie, arra senki sem lehet felkészülve. Nagy Krisztián Zoltán, a Mikulásfalva üzemeltetője e helyzetbe kényszerült.

– Túl vagyunk egy szörnyű dolgon, és egy nagyon kemény munkával töltött héten. A tanulságait megőrizzük, de ma már az újabb feladatokra koncentrálunk. Az újabb kihívás megerősített bennünket, és felszabadította a kreativitásunkat. Csodáljuk egymás teljesítményét. Ezt a mesevilágot változatlan szeretettel ajánljuk az érdeklődőknek. A koncepciónkon nem változtatunk az újrakezdés után sem, minden látnivalónkat és az élmény­elemeinkkel ezen a helyszínen várjuk az ideérkezőket.

A magyar Mikulás egyformán ad mindenkinek a szeretetéből

Természetesen a központi szereplőnk a Mikulás, aki a kedvelt különleges kíváncsiságával megismerkedik minden látogatójával, és utána egyformán ad nekik a szeretetéből. A hozzá való beérkezés előtt minden kisgyereknek egy kis mesével, versekkel, vagy játszással lesz módja ráhangolódni a közös kedvenccel való találkozásra.

A tejesség igénye nélkül ajánlom a tőle független dolgokat is. Külön épületrészben a kreatív gyerekeknek is adnak egy kis alkotói lehetőséget. Az udvaron misztikus „varázslat” is várja azokat, akik még jobbak szeretnének lenni. Ilyen például a kívánságkút, és a „jóságporhoz” is hozzájuthatnak az érintettek. Ezt titokban a felnőtteknek is ajánlom…

Továbbra is várják a megunt játékokat, amiket eljuttatnak majd a rászorulóknak karácsonykor

– Megvan az Adománykuckó, ahová az ideérkezőktől várjuk a megunt játékaikat, amiket majd karácsonykor eljuttatunk az arra rászorulóknak, hogy minden kisgyermeknek boldog legyen az idei karácsonya. Egy kis séta a tágas udvaron és számos kellemes szórakoztató dologgal találkozhatnak. Szívesen látunk minden hozzánk érkezőt, vendéget, érdeklődőt, élvezzék az ünnep nálunk már most is élő hangulatát!