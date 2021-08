Vannak hazai kutyás strandok is

Tíz évvel ezelőtt még szinte ismeretlen fogalom volt a magyar kutyatartók számára a kutyás strand kifejezés, ám az utóbbi években hazánkban is egyre népszerűbbé váltak az olyan szabadvízi fürdőhelyek, ahol a két- és négylábúak szabadon fürdőzhetnek. A kutyabarát trendek változásaira, a kutyások igényeire felfigyelve alakított ki négy önkormányzat az utóbbi öt évben településükön belül kutyás fürdőzési lehetőséget.

Ezt ne hagyja ki! Deutsch Tamás: a DK a történelmi traumák elszenvedőit csapja arcon

A minőségi kutyabarát szolgáltatások növekedésének, a kutyatartási kultúra fejlődésének és az állami szerepvállalásnak és szakmai támogatásnak köszönhetően jött létre Fonyódon, Balatonföldváron, Keszthelyen és Tiszafüreden kutyás strand. Sokakban felmerülhet a kérdés, hogy mitől válik egy strand kutyássá vagy kutyabaráttá, miért nem lehet több ilyen terület hazánkban, hiszen igény lenne még rá?

A kutyás strand kifejezés hivatalosan, a meglévő szabályozás alapján nem értelmezhető, ez csak egy, a közbeszédben elterjedt megfogalmazás, hiszen a hazai fürdőhelyek, strandok működését szabályozza, mely viszont egyértelműen fogalmazza meg, hogy kutyák ezeken a területeken nem tartózkodhatnak. Tehát a jelenlegi kutyás strandok olyan területek, amelyek hivatalosan ugyan nem strandok, azonban fürdésre alkalmasak.

A Balatonnál és a Tisza-tónál ezek a hivatalos fürdőhely kategória alól kivont vízparti területek, ahol mindenki saját felelősségére fürödhet. Igény lenne még rá, hogy több kutyás fürdőzési lehetőség legyen Magyarországon, azonban ennek több akadálya is van. Az egyik a természetvédelmi területek és meglévő strandok, ahol az önkormányzatok nem tudnak már kialakítani ilyen területeket, valamint az önkormányzatok kedvezőtlen hozzáállása, vagy a helyi lakók és nyaralótulajdonosok vétói. Kutyás strand csakis ellenőrzött, biztonságos helyen működő, vízparti terület lehet, ahol kutyák és kutyatartók is tudnak együtt fürdőzni.

További kutyás fürdőzési lehetőségek is adottak lehetnek a kutyás strandokon kívül, és bár ezeken a helyeken nem tilos ugyan a fürdőzés, viszont ezek a területek ellenőrizetlenek és veszélyesek is lehetnek.

Elsőként Fonyódon történt áttörés, 2016-ra már nyugodt és biztonságos körülmények között várta a kutyás strand a vendégeket. 2016-ban a balatonföldvári turisztikai egyesület megkeresése után ott is kijelöltek egy területet a kutyás fürdőzésre, amely ingyenesen látogatható. 2020-ban nyílt meg a kutyás strand Keszthelyen: a Keszthelyi Kutyás Park, Piknikkert és Strand, ahol a partszakasz a tengerpartokhoz hasonlóan fokozatosan mélyül, így a kutyák számára kiváló vízbejutási lehetőséget biztosít. Az igazi kutyás közösségi tér is, kutyajátszótérrel, nyitott könyvtárral, társasjáték-sarokkal, vendéglátóegységgel, ahol nemcsak nyári szezonban, de szezonon kívül is egyre több rendezvényt szerveznek. A Keszthelyi Kutyás Park, Piknikkert és Strand 2021-ben elnyerte a Keszthely Város Turizmusáért kitüntető címet is.

Tiszafüred önkormányzata 2018-ban nyitotta meg a Mancsos Pancsolót. Összegezve, a magyar kutyásstrand-helyzet javul, de még van hová fejlődni. Az utóbbi évek megmutatták, hogy nagy igény van hazánkban is a kutyás strandokra, azonban egyelőre úgy tűnik, hogy az önkormányzatok a Balatonnál és más nagyobb tavainknál nem terveznek kutyás fürdőzési lehetőséget kialakítani. A gazdiknak viszont jó hír, hogy a meglévő helyek egyre inkább fejlődnek, és egyre nagyobb figyelmet fordítanak a kutyások igényeinek kielégítésére.