Vakondűzés hanggal és szaggal

Ül a szomszédom egy kisszéken a gyümölcsösükben, háttal nekem, néma csendben, mozdulatlanul. Negyed óra múlva dettó. Elszunyókált talán?

Á, dehogy! Lesben ül, hogy tetten érje vakond őuraságát, amint éppen új halmot túr a féltve gondozott facsemete mellett. Dehogy bántaná! Csak kitessékelné a rétre. Az idén én is bajszot akasztottam az amúgy befogadott vakondcsaláddal! Amikor letelepedtek a gyümölcsösben, nem szóltam, szétgereblyéztem a fűben apró várakként sorakozó túrásaikat, arra gondoltam, ennyit megér, hogy kieszik a földből a csimaszokat, pajorokat és egyéb fagyökérre fenekedő férgeket. Akkor is csak magamban morogtam, amikor belakták az udvar pázsitját is, ebből később izgalmas társasjáték bontakozott ki közöttünk, ami földet ők éjjel kitúrtak, azt én nappal visszatömködtem a járataikba. Közben eszembe jutott öregapám tanácsa: „vidd a kapádat, a nyelét dugd mélyen a vakondoklikba, a fejét jó erősen verd egy másik kapával, a zajtól világgá menekül a kerti zsivány”. Hasonló elven alapul a szakíró javaslata: „a vakond járta helyre tűzz le egy karót, húzz rá egy konzerv- vagy sörösdobozt, s a szél keltette zörömbölés távol tartja a finom hallású állatot”. – Írja a zaol.hu.

Furcsállottam a dolgot, hiszen nincs is füle a vakondnak, de kiderült, az egész teste, mint külső fül érzékeli a rezgéseket, s a föld jobban vezeti a hangot, mint a levegő. Ezen alapul a szaküzletekben kapható elektromos vakond- és rágcsálóriasztó hatása is, a vaksi bársonybundás állat ugyanis érzékeny az 1000 Hz alatti frekvenciájú hangra, így a készülék által kibocsátott több tucat méterre terjedő alacsony frekvenciájú hangimpulzusok annyira zavarják, hogy eliszkol a területről.

Nos, nekem ilyenből 3 fajta is van. Megjegyzem, az egyik vakondtúrás éppen egy vörös laboda előtt magasodik. De ne ítélkezzünk elhamarkodottan! Feltételezzük, hogy az állatka a laboda gyökerénél megtorpant és fejvesztve elmenekült a kertből.