Vajon felismeri a fákat leveleik alapján?

Vannak, akik a természetközelibb vidéki hangulatot kedvelik jobban, és vannak, akik inkább a kényelmes nagyvárosi környezetet részesítik előnyben. A városban is fontos azonban, hogy legyen elegendő zöldterület, fasorok, parkok, virágágyások, amiken szemünk megpihenhet.

A fák díszítik utcáinkat, nyáron árnyékot adnak és a városi levegő tisztításában is fontos szerepük van. Nem csak árnyékukkal, hanem párolgásuk révén is hűsítik a levegőt, a közlekedési zaj és rázkódás csökkentésére is képesek. Az általuk nyújtott búvóhelyek pedig megadják nekünk azt, hogy a városban is hallhassunk madárcsicsergést.

Felismeri az alábbi -Dunaújváros parkjaiban is előforduló- fafajokat leveleik alapján?