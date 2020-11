Utolsó simítások a kertben a téli pihenő előtt

Az utolsó simítások következnek a téli pihenő előtt a kertben.

A szakemberek szerint a növények ilyenkor már nyugalmi állapotba váltanak, a táp­anyagfelvétel és a „légzésük” egyaránt lecsökken. Ilyenkor célszerű a fagyérzékeny fák védelmét támogatni, főleg a frissen kiültetett és a pár éves csemetéknek segíteni. A legérzékenyebb pontjuk kétségtelenül a gyökérnyak, amit a törzs „felkupacolásával” vagy bemeszeléssel tudunk a legegyszerűbben biztosítani, így megakadályozhatjuk, hogy a törzs szövetei – a hőmérséklet-változás okozta kitágulás és összehúzódás miatt – roncsolódjanak.

Vessünk orvosi zsályát, mert mutatós és hatékony gyógynövény is egyben

A levelek összegyűjtése nemcsak esztétikai szempont, hanem a gombásodás féken tartása miatt is fontos – ezt nemcsak a lombseprű rendszeres használatával, hanem késő őszi permetezéssel is megelőzhetjük. A fenntarthatóság jegyében a lehullott lombot célszerű komposztálni.

Ha mindezeken túl vagyunk, akkor már tényleg csak pár apró dolog marad hátra: víztelenítsük az öntözőrendszereket, nehogy kárt okozzon bennük a fagy.

Még most is van lehetőség és érdemes magvetéssel gyarapítani kertünket. Így például az orvosi zsálya állandó helyre vetésének október közepétől november elejéig terjed az optimális vetési ideje. Nagy felületek beültetésére és szegélynövénynek is alkalmas. De a természethű kertekbe is javasolt. Mivel felsőlégúti betegségeknél remekül alkalmazható a gyógyhatása révén, nálunk még kőedényekben és balkonládákban is vetettem.

Vethető a medvehagyma is, mert a csírázáshoz hideghatásra van szüksége. A levendulavetés ideje is november első fele, továbbá november közepéig duggathatjuk a fokhagymát is.

Végezetül gondoskodjunk a szűkös téli hónapokban a kertünk madarairól, helyezzünk ki magkeverékes etetőket, hogy aztán tavasszal, a természet újbóli ébredésekor ők segítsenek nekünk a kár­tevők és rovarok megtizedelésében.