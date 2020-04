Újság a karanténból

Néhány évtized múlva elemzések sokasága születik majd, vizsgálva a húszas évek (2020) világjárványának következményeit, szociológusok kutatják a hatásait: a nemzetek szaporodását, új szokások kialakulását, új műfajok (home art) születését, s próbálnak választ adni arra a kérdésre, mi kárt okozott a gyermekek lelkületében járvány idején kényszerű bezártság (Covid-pszichózis).

DUNAÚJVÁROS

Születnek majd filmek, amelyek előcímében feltüntetik, hogy „valós események feldolgozásával készült”, s a mai fiatalok 2050 táján nagypapa korba érve mesélnek majd unokáiknak a világot megtizedelő Koronáról („Mindenki maszkot hordott. A boltok előtt sorban álltak az emberek, egymástól másfél-két méterre… Az a tavasz kimaradt mindenkinek az életéből…”).

Ha valami véletlen folytán fellapozhatják majd a korabeli újságokat, láthatják, hogy a Dunaújvárosi Hírlap naponta megjelent, hozta a városi, országos és nemzetközi eseményeket, megszólaltatta a világ számos pontján élő elszármazottakat, miközben azt is hírül adta, hogy ritkítják a buszjáratokat, s fertőtlenítőszerekből álló adományt kapott a kórház. A szerkesztőség működött, az újságírók dolgoztak, a lap megjelent.

Működünk, dolgozunk, megjelenünk. A technika fejlettségének hála nem kellett lehúzni a rolót, mint sok más vállalkozásnak, minden zökkenő nélkül egy hét alatt felállt a home office-nak nevezett otthoni munka, s már a járvány kezdetén a lakások biztonságos falai közé költöztek a szerkesztőség munkatársai. Van, akivel egy hónapja nem láttuk egymást, de soraink találkoznak az újság oldalain.

Izgalmas, érdekes így a munka, több előkészítést, nagyobb fegyelmet követel, de még ez is örömest bevállalható, ha újságírónak mondja magát valaki.

Hogy hogyan? Délelőttönként bejelentkezünk a postafiókunkba, ahol egy program segítségével konferencia­beszélgetést tartunk. Látjuk, halljuk egymást (ami már az első hét után óriási élmény: „Jé, emberek…”). A lap főszerkesztője, Várkonyi Zsolt fogja össze a szálakat (ötletet ajánl, számon kér, megdicsér, segít, elintéz), ő és a lap szerkesztője, Körmendi Erzsébet folyamatos kapcsolatban vannak egymással, valamint a másik két szerkesztővel, Bajusz Györggyel és Gallai Péterrel. Zsolt és Erzsi egyezteti, a meglévő kínálat alapján miről szóljon a holnapi újság első három oldala, Gyuri a hátsó oldalak, Péter a sport gazdája.

Könnyűnek tűnhet, de roppant sokrétű a szerkesztők dolga: arányokra, hangsúlyokra, aktualitásokra figyelni, felkészüli arra is, ha nem készül el egy írás, a meglévőnél is jobb címet adni, és még sok más. Készülve bármilyen gikszerre (áramszünet, internet-kimaradás, szerver-meghibásodás) vannak előre elkészített oldalak, az első három kolumna azonban mindig a legfrissebb híreknek, eseményeknek van fenntartva.

A lapkészítéshez természetesen szoftvert használunk, ezt mindannyiunk gépére telepítettük, és egy belső, zárt hálózaton keresztül vagyunk kapcsolatban egymással. Egy oldalt felnyitva látjuk, ki töltötte már be az anyagát, s ki dolgozik éppen valamelyik cikken.

Az újság úgy telik meg, hogy az újságírók hozzák az ötleteiket, kész cikkeiket, a szerkesztők is kérhetik tőlük egy-egy témának a feldolgozását, olykor a kollégák egészítik ki az információkat a látottak-hallottak (manapság inkább az olvastam-hallottam) alapján. Az eseményekről való tudósítás máskor hatalmas mennyiségű anyagot jelent, most ez értelemszerűen hiányzik. Az olvasóink is szívesen hívják fel a figyelmünket egy-egy témára, gyakorta kapunk olyan hálás témát, amiből cikk születik.

Telefonon, interneten majdnem minden elintézhető a mai világban. Csöppet sem gond egy cikk megírásához összeszedni az információkat, megszólaltatni az illetékeseket. De fotózni nem lehet… A két lány, Zsedrovits Enikő és Laczkó Izabella felosztják maguk között a feladatokat, és tulajdonképpen ők azok – az interjúkészítőket kivéve –, akik terepre mennek. Fotó nélkül nincs újságcikk, és nincs újság. (Micsoda sztori lesz ötven év múlva, hogy az előszállási Miklós atya autósmisét tartott a templom előtt húsvétkor, s mi erről képet közöltünk!)

Amikor a szerkesztők rábólintanak az ötletre (Arról írnék, hogyan készítjük most az újságot…), akkor az újságíró odaül a laptopjához, és elkezdi bepötyögni a gondolatait. A szerkesztő ad szabad utat a cikknek, amit pár perc múlva már látnak a kollégák is a készülő oldalban. Ezt a szövegdobozos felületet „látja” a gyártóközpontunk s a nyomda is, így egy méter megtétele nélkül – de több fázison áthaladva (például korrektúra, fotófeldolgozás, imprimatúra) – kerülnek a kéziratok az újságba, kinyomtatásra. Délutánra már alig van hely az újságban, az aznapi ügyeletesnek minden fontos dologról hírt kell adnia.

Korrektorként az én dolgom az első betűtől az utolsóig elolvasni az elkészült oldalakat. Most, hogy home office-ban dolgozunk, nyugodtan maradhatok mackónadrágban, még fésülködni sem muszáj. Délután három körül kezdek, s amikor este végzek, akkor kilépek a programból, átmegyek a másik szobába, és azt mondom a kiscsaládnak: na, megjöttem a munkából. Ugye milyen ügyes vagyok?