Újraindulnak a jogosítványhoz szükséges közúti elsősegélynyújtó vizsgák

A Magyar Vöröskereszt megyei és fővárosi ügyfélszolgálatai újból fogadják a jelentkezéseket a jogosítványhoz szükséges közúti elsősegélynyújtó vizsgára, ami 2020. június 2-tól országszerte szigorított járványügyi eljárásrendben indul újra.

Dunaújvárosban kedden indul az első tanfolyam, majd a megszokott rend szerint kedden és csütörtökön.

Városháza tér 1. szám alatt található a Vöröskereszt iroda

Kapcsolat: Geistné Erdélyi Júlia

Telefon: 0670/933-8515

E-mail: [email protected]

Az Elsősegélynyújtó Munkabizottság szakemberei kidolgozták a vizsgáztatás járványügyi biztonsági előírásait, és eszerint fogadják júniustól a vizsgázókat. A koronavírus-fertőzés elkerülése érdekében a vizsgán kötelező lesz az egyéni védőeszköz viselése, ezért a vizsgázóknak az orrot és a szájat eltakaró maszkban kell érkezniük és vizsgálókesztyűt is kell magukkal vinniük! A távolságtartási szabályoknak megfelelően egy vizsgakabinetben egyszerre legfeljebb négy vizsgázó tartózkodhat, valamint a helyszíneken további biztonsági intézkedések (rendszeres szellőztetés és fertőtlenítés, kézfertőtlenítők és tájékoztatók kihelyezése, stb.) is bevezetésre kerülnek. A létszámkorlátozás miatt előfordulhat, hogy esetleg a megszokottnál későbbi dátumra lehet csak időpontot foglalni.

A vizsga menete és a vizsgázók értékelése is megváltozik. A vizsga elején és végén kezet kell mosniuk a helyszínen, vagy a kihelyezett kézfertőtlenítőket kell használniuk. A szakmai követelményrendszer pedig átmenetileg módosul, az újraélesztésnél a befúvásos lélegeztetés átmenetileg kikerül a gyakorlatsor kötelező elemei közül. Helyette a vizsgázó kérésére egyperces folyamatos mellkaskompresszióval is teljesíthető lesz ez a vizsgaelem. A módosításnak az a célja, hogy a vizsgázók a szoros kontaktussal járó gyakorlat helyett más módon adhassanak számot a tudásukról. A vizsgázók a páros gyakorlatok mellőzését is kérhetik, helyettük önmagukon vagy egy erre alkalmas szemléltető eszközön kell bemutatniuk az ellátást.

Hasonlóan szigorú feltételekkel a felkészítő tanfolyamok is elindulnak júniusban. A most érvényben lévő intézkedéseket a Magyar Vöröskereszt a járványügyi helyzet alakulásának megfelelően rendszeresen felülvizsgálja, az előírásokról a szervezet ügyfélszolgálatain vagy www.voroskereszt.hu/elsosegely/vizsgak/ felületen lehet részeletesen tájékozódni.

A 219/2020 (V.21) kormányrendelet értelmében a veszélyhelyzet ideje alatt az elsősegélynyújtó vizsgaigazolás bemutatása nélkül is átvehetik a vezetői engedélyt mindazok, akik az okmány kiállításához szükséges többi feltételt korábban már teljesítették.