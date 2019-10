Új irodába költözhettek be a polgárőrök, és robogókat is kaptak

Több sikert is a magáénak tudhat a Perkátai Polgárőrség. Családi napot szerveztek, és az iroda, valamint a robogók átadását ünnepelték.

Az elmúlt időszakban több eseményt és sikert is a magáénak tudhat a Perkátai Polgárőrség. Október 5-én családi nap keretében adták át az egyesület új irodáját a Dózsa György utca 41-es szám alatti, ami az egykori fogorvosi rendelő lakásából lett kialakítva. A programra már az átadó előtt készültek a tagok: társadalmi munkában kitakarították az épület, az udvart, levágták a füvet, hogy szép környezetben fogadják a meghívott vendégeiket.

Az átadón Somogyi Balázs, Perkáta polgármestere elsőként az egyesületet méltatta, s kihangsúlyozta, hogy országos szinten is elismerik a Perkátai Polgárőrség munkáját (2017-ben az Év Polgárőr Egyesülete címet nyerte el a csapat az országos szövetségtől). Ezt követően Horváth István, a Perkátai Polgárőrség elnöke szólt néhány szót a vendégekhez. Örömét fejezte ki, hogy az önkormányzat a rendelkezésükre bocsátotta a lakást, valamint megköszönte a kollégái munkáját. Kiemelte, hogy régóta várt egy olyan eseményre, ahol a tagok feleségeinek, családjainak is meg tudja köszönni, hogy támogatják az egyesületet. László Norbert, a Perkátai Polgárőrség titkára, az egyesület további fejlesztési terveiről beszélt, s szintén megköszönte mindenki munkáját.

Aktív szerepet vállalnak a közbiztonság fenntartásában

Ezt követően bemutatták és átadták az egyesület által nem régiben, egy pályázaton elnyert két robogót, ezek a mozgásukban korlátozott kollégák szolgálatellátását is segítik. Egy perkátai vállalkozó család felajánlásából két darab bukósisakot is beszereztek hozzájuk a közelmúltban. A járműveket a tagok kipróbálhatták a délután során, amit nagy örömmel tettek meg.

A családi nap további részében Vátkai Zsombor, a Perkátai Polgárőrség ifjú polgárőre, kétszeres országos stunt rider bajnok tartott bemutatót, illetve lovas sétakocsikázás kezdődött Vaskó Csaba támogatásával. 15 órától egy svédasztalos vendéglátással kedveskedett a polgárőrség a jelenlévő családoknak, majd jó hangulatú beszélgetéssel és szalonnasütéssel zárták a napot.

Október 19-én az 1956-os hősök emlékére rendezett dísz­ünnepséget az Országos Polgárőr Szövetség. A méltóságteljes eseményre meghívást kapott Horváth István, a Perkátai Polgárőrség elnöke, az OPSZ Lovas Polgárőrség Fejér megyei lovas koordinátora, Fejér megyei Polgárőr Szövetség országos küldöttje is. – A Perkátai Polgárőrség a továbbiakban is a már megszokott módon végzi a tevékenységét. Kihasználjuk a lehetőségeinket, Perkáta közbiztonságában ezt követően is aktív szerepet vállalunk – nyilatkozta Horváth István.