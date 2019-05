Új dizájn a Széchenyiben, hála Fóliás Jucinak

Zsámboki Judit, avagy ahogy mindenki ismeri, Fóliás Juci Dunaújvárosban járt hétfőn.

A négygyermekes anyuka egy bútorfelújítással foglalkozó webáruházat működtet, ahonnan bútorfóliákat, csempe- és üvegmatricákat lehet vásárolni. Juci üzemeltet egy Facebook-csoportot is, ahol mintegy 60 ezer követője van. A csoporttagok jó része vásárló is, akik elképesztő aktivitással töltik fel felújított bútoraik, újjávarázsolt szobáik, konyháik, fürdőszobáik fotóit. Juci most a fóliázás új arcát készül megmutatni, és egy országjáró roadshow keretein belül számos vidéki iskolába látogat el, ahol előzetes egyeztetés alapján az épület egyes helyiségeit, bútorzatát segít stílusosabbá, szebbé tenni.

Hétfőn a dunaújvárosi Széchenyi István Gimnáziumban tevékenykedett. Sok-sok szülő, nagyszülő jelenléte és segítsége mellett csapatával átfóliázták az iskola több emeletén is a folyosón lévő öltözőszekrényeket, minden osztályterem ajtajára került egy fólia-szövegbuborék, amire a tanárok pozitív motiváló gondolatokat írhatnak fel a diákok számára, valamint új arculatot kapott egy mosdó is. Mindez szponzorok segítségével jött létre, az iskolának nem jelentett pluszköltséget a felújítás. A nap folyamán tombolasorsolás is történt, ahol kifejezetten nagy értékű nyereményekhez is hozzájuthattak a szerencsések.

Fóliás Juci filozófiájához tartozik az, hogy őrizzünk meg minél több dolgot és lássuk meg benne a potenciált, hiszen ősrégi csempéből is lehet elegáns járólap, kidobásra ítélt bútorból pedig fél nap alatt válhat dizájner darab. És ehhez nem kell hatalmas beruházás, csak néhány szabad óra és kis türelem.