Új avagy hagyományos módok a konyhaművészet világából?

Mára már se szeri se száma a különböző gasztronómiai műsoroknak a televíziós csatornákon, a témával foglalkozó folyóiratoknak, időszakos kiadványoknak és a szakácskönyveknek. Olyan új kifejezésekkel találkozhat a témában az ember, hogy csak kapkodja a fejét, miről is van szó igazából. Pedig nem minden eljárás a modern kor vívmánya, hanem ősi alapokon nyugszik. Villantsunk most fel ezekből két eljárást is: konfitálás és a BBQ-technika.

A konfitálás az alapanyag alacsony hőfokon, hosszú ideig, lassú tűzön való sütése saját, vagy hozzáadott zsiradékában. Maga a szó a francia confire igéből származik, ami annyit jelent, hogy tartósítani. Sokan valami csodabogárdolognak gondolják, valami XXI. századi bravúros gasztrotechnikai eljárásnak, pedig lényegében nem az. Ősi eljárás ez, amelyet nagyanyáink rendszeresen alkalmaztak, csak nem konfitálásnak hívták, hanem zsírban való abálásnak. Régen, amikor még nem tehették meg a háziasszonyok, hogy az ételeket csak beteszik a hűtőszekrénybe vagy a fagyasztóba, és a kellő alkalomkor kiveszik onnan, megmelegítik és tálalják, másképpen kellett megoldani az ételek tartósítását. Különös tekintettel a húsokra. Jóval korábban jégvermeket alkalmaztak erre a célra vagy a húst füstölték és úgy tartósították. Illetve kisütötték és zsírban eltették.

A francia gasztronómiai vonal szerint a konfitálási eljárással leginkább szárnyasokat készítenek, de a zsírban való abálást itthon, Magyarországon a disznóvágások alkalmával használták. Ekkor ugyanis rendelkezésre állt nagyobb mennyiségű hús és zsír is. Kétféle módszert használtak – legalábbis az én szűkebb pátriámban – lassú tűzön a befűszerezett húst a zsírban készre sütötték, és amikor elkészült, még a folyékony zsiradékkal együtt véndőbe (zsírosbödön) „öntötték”. Ott hűlt ki a hús, és dermedt köré a zsír, kizárva így az oxigént a hússzeletek mellől.

A másik eljárás az volt, amikor a húst nem lassú tűzön sütötték meg, de ugyancsak forró zsírral felöntve tették el a már említett edényzetbe. És amikor kellett, szedtek belőle, és azt ette a család. Amíg volt belőle, addig biztosan nem romlott meg, volt, hogy ezt hetekben lehetett mérni, mert nem került minden nap hús az asztalra. Betérve a földekről, a munkából gyorsan kész ételt lehetett belőle varázsolni az asztalra, ami nemcsak tápláló volt a kemény mezőgazdasági munkák után megfáradt test számára, hanem igen ízletes falatnak is számított.

A cikkünk bevezetőjében említett másik eljárás az, amit ma BBQ-technikának nevezhetünk, azaz füstön sütés lassú tűzön. És ezzel a magyarázattal már meg is adtuk ennek az ételkészítési módnak a velejét, a „régi technika” nevét. A gödörben, parázs fölött sütés régóta ismert a Kárpát-medencében, ma mégis mindenki barbecue-zásról beszél. A barbecue jelentése lényegében egy sütési technikát takar, ami szabad tűzön sütött ételt, főleg húst jelent. A nomád életformát élő pásztorok használták a gödörben sütés módszerét, lévén, hogy nem állt rendelkezésükre más erre a célra használható alkalmatosság. Együtt éltek a természettel, így tudták, milyen fából lehet jó parazsat csinálni, és hogy kell megrakni a tüzet, majd a parázsban elhelyezni az ételt, hogy az fogyasztható is legyen, és ne váljon a tűz martalékává. Ismert volt olyan technika is, hogy a kizsigerelt, befűszerezett szárnyast saját tollában sütötték le úgy, hogy agyaggal vonták körbe. A sütés folyamán az agyag cseréppé sült, a szárnyas tollazata beleragadt, így az agyagburok eltávolításával a tollazat is távozott, és maradt a sült pecsenye.

Mindezzel persze nem azt akarjuk mondani, hogy a gasztronómia fejlődése, az új konyhatechnológiai eljárások megismerése és akár otthoni használta ördögtől való lenne. De fontos tudni, hogy nekünk is vannak gasztronómiai gyökereink, még ha ez nem is került terítékre, és helyette a kreált ételek jöttek divatba, és lettek eladva, mint a világhírű magyar konyha remekei. A gasztroforradalom hazánkban is elindult, ami kétségkívül időszerű volt már, de ez nem kell, hogy azt jelentse, hogy elfelejtsük a valódi gyökereket.