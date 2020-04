Úgy érezte, hogy kihúzta a lába alól a talajt a kapott diagnózis

Sziráki Dorina úgy érezte, egészséges, mindent kézben tart, ám ez egy pillanat alatt elillant. A fiatal modellnél a bőr rosszindulatú elváltozását diagnosztizálták. Műtétje után a szűrés, a megelőzés fontosságára szeretné ráirányítani a figyelmet.

„Csak egy pötty volt. Pár hónapja csak egy négy milliméteres pötty volt a combomon. Ma egy 5×12 centiméteres, három centiméter mély darab hiányzik a testemből, amelyre egy heg emlékeztet, és egy hét centiméteres hosszú vágás a lágyékomnál, két nyirokcsomó eltávolítása. A diagnózis: a bőr rosszindulatú daganata, melanóma” – így vall Sziráki Dorina, bonyhádi származású, Pécsen élő modell a renzo.hu/melanoma/ oldalon a betegségéről.

A 28 éves nőt február közepén műtötték. Azt mondta, testileg egyre jobban érzi magát, lelkileg azonban még hullámzó az állapota. Figyelmeztetésnek veszi az élettől a betegséget, ám a jeleket elsőre nem vette elég komolyan. Elmondta, hogy nagyon sok anyajegye és szeplője van, többnyire egyformák, így nehéz észrevenni, ha új jelenne meg. A bal combján egy teljesen egészséges, szimmetrikus, egyszínű anyajegye mellett azonban megjelent egy kis, piros folt. – Azt gondoltam, csak egy szőrtüszőgyulladás, ami majd elmúlik. Ehelyett lassan ráment az egészségesnek hitt anyajegyemre, és egyre nagyobb részét foglalta el mind széltében, mind kiemelkedésében. Amikor észrevettem, nagyjából fél milliméter lehetett, és körülbelül fél év alatt csaknem négy milliméteresre nőtt – mondta. Majd azzal folytatta, hogy a nyár közepén tűnt fel neki, hogy mintha más lenne a pötty, ősz elején fordult orvoshoz, és a bőrgyógyász azt javasolta neki, távolítsák el. Fotózásai, munkája miatt odázta a beavatkozást, amelyre végül január közepén került sor, a hónap végén pedig kiderült, nagy a baj. – Olyan volt, mintha kihúzták volna a talpam alól a talajt. Jól éreztem magam, egészségesnek. Pörgős életet éltem, úgy gondoltam, hogy minden klappol, mindent kézben tartok, és ez egy szempillantás alatt elillant – mesélte.

Dorina elmondta, hogy a melanóma már egy milliméteres mérettől áttétes lehet, és a nyirokcsomókon, valamint a véráramon keresztül bármelyik szervet elérheti. Azonban szabad szemmel is észre lehet venni, ha valaki egy kicsit figyel a testére. Azt hogy mik lehetnek az intő jelek, az ABCDE szabállyal mutatta be. „A” mint aszimmetria: ha szabálytalan alakú az anyajegy. „B” mint Border, azaz határ: az anyajegy vagy az elváltozás nem körülhatárolható, elmosódott. „C” mint Colour, azaz szín: az anyajegy különböző színárnyalatokban játszik. „D” mint Diameter, átmérő: a melanómás anyajegyek általában nagyobbak, mint a többi, de nem mindig. „E” mint evolving, azaz növekvő: az anyajegy mérete változik, nő.

Az emberek többsége viszont már csak akkor veszi észre, hogy baj van, ha a betegség valamelyik szervét is megtámadta. – Óriási hibát követtem el, hogy nem foglalkoztam megfelelően a bőrömmel. Húztam, halasztottam a pötty eltávolítását, nyáron imádtam napozni, sajnos megfelelő fényvédelem nélkül, és szoláriumozni is nagyon szeretettem. Ma már tudom, hogy 75 százalékkal nagyobb eséllyel alakul ki me­lanóma azoknál a 25-30 év közötti fiataloknál, akik szoláriumoznak – figyelmeztetett a fiatal nő. Hozzátette: tartott tőle, hogy a hegek majd mindig emlékeztetik a rosszra, mégsem zavarják, és a modellkedést is folytatni szeretné.

forrás: teol.hu