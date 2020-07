Tűzvédelmi tesztekkel teheti próbára tudását

Ezentúl bárki, akár otthonról is felmérheti tűzvédelmi tudását a katasztrófavédelem interaktív tűzvédelmi tesztjein keresztül.

Ezentúl bárki, akár otthonról is felmérheti tűzvédelmi tudását a katasztrófavédelem interaktív tűzvédelmi tesztjein keresztül. A tesztsorokkal ellenőrizhető például, hogy annak kitöltője ismeri-e azokat a hétköznapi jelzéseket, amelyekkel nap mint nap találkozhat, és amelyek valamilyen veszélyre figyelmeztetik, de az is kiderül, hogy hány propánbutángáz-palack tárolható egy társasházi lakásban, vagy hogy szabad-e grillezni tűzgyújtási tilalom idején. A tesztet összeállító Országos Tűzmegelőzési Bizottság arra törekedett, hogy a válaszok értékelésével együtt a felhasználó hasznos kiegészítő információkhoz jusson, így az értékelőlapon nemcsak az jelenik meg, hogy helyes vagy helytelen volt a válasz, hanem ajánlásokat, kisfilmeket, magyarázatokat is tartalmaz, ezzel gyarapítva a már meglévő ismereteket.

Az interaktív kérdőívek játékos formában tanítják a felhasználót, függetlenül attól, hogy gyerek vagy felnőtt tölti ki. Lehetőséget nyújtanak a tűzvédelmi tudás felmérésére, az ismeretek bővítésére. A tapasztalatok azt mutatják, hogy sokan nem tudják, mi a teendő, ha otthonukban tűz keletkezik, vagy bizonytalanok, ha a konyhában lángra kap az olaj, és azt szeretnék eloltani.

A katasztrófavédelem honlapján elérhető első teszt nemcsak tudáspróba, hanem egy felmérés is egyben, amelynek eredményeit az Országos Tűzvédelmi Bizottság beépíti a további, megelőzést célzó kampányaiba. A kérdőívet kitöltők tehát közreműködnek abban, hogy a bizottság visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, a jövőben milyen tűzmegelőzési témákban szükséges pontosítani, több ismeretet megosztani.

A továbbiakban a katasztrófavédelem havonta jelentkezik új tűzmegelőzési teszttel, amelyek kitöltése átlagosan legfeljebb öt percet vesz igénybe.

A tűzvédelmi körülmények felmérésére irányuló teszt ezen a linken érhető el.

A tűzvédelmi ismeretek tudáspróbája ide kattintva nyílik meg.