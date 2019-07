 Türelem, véget ér a dackorszak

Az öntudatára ébredő gyermek még a legedzettebb idegzetű szülőt is nagy próbatétel elé állíthatja.

A két-három éves gyerekek többsége rendszeresen sokkolja környezetét dacos viselkedésével, amely időnként hisztibe torkollhat. Ám az akaratosság a fejlődés velejáróra, saját érvényesülésének korlátait igyekszik kitapogatni. Ezért nem szabad egyből letorkollni, csírájában elfojtani a hisztit, ám szülőként ilyenkor is célszerű következetesnek lenni. Vagyis világos, jól követhető szabályokat kell felállítani, és azokat betartani. Szakemberek szerint a teljesen szabadjára engedett gyerek – bármenynyire furcsán hangzik – nem érzi magát biztonságban, és mindenáron megpróbálja felkutatni a neki oly fontos határokat.

Ha kell, hatalmas hisztivel. Éppen ezért, bár nem a leghálásabb anyai–apai feladatok közé tartozik, a gyerek egészséges fejlődése érdekében meg kell neki tanítani, mit szabad, és mit nem. Ha ez sikerül, akkor a közösségekben, főként az iskolában is könnyebben helytáll majd a gyerek, egyszerűbben alkalmazkodik a megváltozott környezethez. Persze senki nem mondta, hogy könnyű megtalálni az arany középutat, de mindenképpen érdemes próbálkozni. Mert bár sokszor egyszerűbbnek tűnik ráhagyni a gyerekre bizonyos dolgokat, hosszú távon semmiképpen sem kifizetődő: sem a gyereknek, sem a szülőnek nem tesz jót. A kicsinek is lehet például szavazati joga, de csak olyan kérdésekben, amelyekben a szülők megengedők. Azonban a lefekvés időpontjának megválasztása vagy a napi tévénézés mennyiségének eldöntése semmiképp nem az ő dolga. Természetesen az agyonkorlátozott csemeték éppen úgy nem találják a helyüket az életben, mint féktelen társaik, ráadásul az önbizalmuk már egészen kicsi korban sérül. Talán az egyik legnehezebb nevelési feladat, hogy a szülőknek meg kell tanítaniuk csemetéiknek, hogyan kezeljék indulataikat, egyben meg kell ismertetniük velük a türelem, a kedvesség és a figyelmesség fogalmát. Azt persze egyetlen gyereknek sem lehet megtiltani, hogy dühöt vagy haragot érezzen, abban viszont segíteni kell, miként boldoguljon az ilyen érzésekkel.

Ha már lehiggadt, egy nyugodt pillanatban fontos megbeszélni a kicsivel, miért viselkedett így, és ha a papa vagy a mama indokoltnak tartja a hisztit, mondja meg neki. A gyereknek ugyanis, ugyanúgy mint bárki másnak, időnként szüksége van arra, hogy szabad folyást engedjen a dühének. De meg kell tanítani arra, hogy a haragot épp olyan jól ki lehet fejezni szavakkal is, mint rombolással. Ezért fontos a példamutatás – nem mindegy, mi hogyan viselkedünk stresszhelyzetben: pl. egy közlekedési dugóban, vagy egy nehéz munkanap után –, hiszen ebben a korban még elsősorban utánzással tanulnak a gyerkőcök. Családi hagyományok és vérmérséklet kérdése, mit engedhet meg magának az ember haragjában. Van, ahol csapkodnak, máshol hangosan bosszankodnak, sőt, még olyan is előfordul, hogy futnak egy kört a ház körül. Amennyiben otthon jön rá a hisztizhetnék, engedje hadd dühöngje ki magát a méregzsák! Földre vetheti magát, csapkodhat, de szigorúnak kell lenni vele, amikor verekedni, rugdosni akar. Meg kell próbálni némán, rezzenéstelen arccal átvészelni a nagyjelenetet, ha ugyanis észreveszi, hogyan hat szüleire, egyre gyakrabban veti majd be tudományát. Leendő szülőknek talán vigasz, hogy a gyerekek mintegy 5 százaléka hajlamos a dühkitörésekre, amelyek négyéves korukra el is múlnak.