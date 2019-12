Tudatosabb vásárlás

Megúszható lenne a karácsonyi költekezési láz, ha kevésbé anyagias értékeket követnének az emberek, az értékrendváltás pedig tanulható – ez a konklúziója annak az egyéves kutatásnak, amelynek eredményeként új fenntarthatósági képzési programot dolgozott ki a Tudatos Vásárlók Egyesülete.

A Tudatos Vásárlók Egyesülete angol és olasz szervezetekkel együttműködve egy, bárki által használható képzési programot dolgozott ki, amelynek célja a résztvevők ökológiai lábnyomának csökkentése. Ez a Goals for Good – a siker újradefiniálása kurzus.

A képzés újdonsága, hogy nem közvetlenül a környezeti kérdésekkel foglalkozik, hanem a környezettudatos döntéseket megalapozó értékrend formálásával. Az ingyenes, iskolai vagy munkahelyi környezetben is használható work­shop-sorozatot kifejezetten a fiatalok és a fiatal felnőttek érdeklődésére hangolódva fejlesztették ki. A bárki által hozzáférhető és megtartható workshopokon a fiatalok megtanulhatják a célkitűzés és célelérés hatékony módszereit, a belső értékekre hangolódást. Több évtized kutatási eredményei támasztják alá, hogy a saját jóllétünk, a helyi közösségek és az élővilág sorsa szempontjából is meghatározó, hogy milyen életcélokat tűzünk ki magunk elé. Kimutatták azt is, hogy azok a célok, amelyek a személyes növekedésre, az erős kapcsolatokra és a tágabb közösségeink támogatására fektetik a hangsúlyt – tehát mindarra, amit karácsonykor kiemelten fontosnak tartanak az emberek –, sikeres stratégiát kínálnak a teljes élethez és ahhoz, hogy a társadalom aktív és hasznos tagjai legyünk.

„A Goals for Good kurzus arra ösztönzi a fiatalokat, hogy maguknak és a bolygónak is előnyös célokat tűzzenek ki. Kutatásaink szerint a kurzus résztvevői jelentősebb mértékben fordultak egészségesebb célok felé azokhoz a résztvevőkhöz képest, akik pusztán a célkitűzés és megvalósítás módszerére koncentráló kurzuson vettek részt, és nem tanultak a társadalom többsége által vágyott életcélok társadalmi és környezeti hatásairól.” – mondta Gulyás Emese, a Tudatos Vásárlók Egyesületének munkatársa.

Korábbi kutatások is kimutatták, hogy amikor a fiatalok a bolygó és maguk számára is jó célokat tűznek ki, nő a jóllétük: kisebb valószínűséggel lépnek fel náluk pszichológiai rendellenességek, és nagyobb valószínűséggel viselkednek környezetvédelmi és társadalmi szempontból felelős módon.