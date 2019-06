Trópusi pillangók százaival várják a látogatókat

Már látogatható a Lepkekert a Fővárosi Állat- és Növénykertben.

A pálmaház szomszédságában található bemutatóhely szezonális látnivaló, az időjárástól függően általában május utolsó napjaitól kora őszig fogad látogatókat. A 260 négyzetméter alapterületű lepkekert 1200 köbméternyi légterében repkedő lepkéket úgy lehet megtekinteni, hogy a közönség be is mehet az állatok közé, és lényegében velük egy térben sétálgatva fedezheti fel e színpompás élőlények világát.

A most megnyitott lepkekertben mintegy hatszáz lepkét láthat a nagyközönség, amelyek huszonegy különböző trópusi, javarészt Közép- és Dél-Amerikában őshonos fajhoz tartoznak. A bemutatott fajok között van például a denevérlepke néven is emlegetett Memnón-estike (Caligo memnon), amely igen termetes lepkének számít, hiszen kiterjesztett szárnyainak fesztávja a 15 centimétert is elérheti. A leglátványosabbak közé tartozik az égkék azúrlepke – más néven Péleidész-szépke – (Morpho peleides), amelynek szárnyai fémesen csillogó, égkék színben pompáznak. A szárny felületén látható különleges, irizáló színhatás a szárnypikkelyek mikroszerkezetének köszönhetően alakul ki. A látványos és változatos zebralepkék, más néven helikonkák (Heliconius sp.) hét különböző fajával is megismerkedhetnek az érdeklődők. A bemutatott fajok között vannak 15 centis szárnyfesztávú óriások, és fémesen csillogó, égszínkék színben pompázó különlegességek is. A Lepkekertben látható lepkék mindannyian lepkefarmról származnak. A jelenlegi állatok egy Costa Ricában található farmról, ahol a lepkefarmerek számos, az Újvilág trópusi élőhelyein őshonos fajt szaporítanak. A szállításra akkor kerül sor, ha a hernyók bebábozódtak. Akkor gondosan becsomagolják, majd Costa Ricából – Miami és Frankfurt érintésével – légi úton Budapestre szállítják azokat. A bábokat a lepkekertben található üvegfalú bábszekrényben függesztik fel.

Bár a látogatók a lepkekertben egy térben sétálhatnak a lepkékkel, s némelyikük még rá is szállhat az ember fejére vagy vállára, megfogni azokat természetesen nem szabad. Hiszen a lepkékről köztudott, mennyire törékeny, sérülékeny élőlények. Arra, hogy a lepkekertben valóban a „mindent a szemnek, semmit a kéznek” elve érvényesüljön, az ott szolgálatot teljesítő önkéntesek ügyelnek. Az állatkert a látogatók együttműködését kéri, hogy minél tovább lehessen gyönyörködni a lepkekert lakóiban.