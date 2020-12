Továbbra is divat az antik a lakásdíszítés során

A lakástrendek évről évre változnak. Ezeket lehet követni, megtagadni, ám bármelyiket is választjuk, érdemes tisztában lenni az uralkodó divathullámokkal. A következő évben is divatosak lesznek az antik darabok és a meleg árnyalatok.

Habár majdnem egy hónap van még hátra az idei évből, a trendeket már előre megjósolják, így akár már most elkezdhetünk hangolódni ilyenformán a következő évre, és kiválaszthatjuk azokat az ötleteket, irányzatokat, melyeket szeretnénk majd a mindennapjaink részévé tenni. Jelen állás szerint úgy tűnik, a következő évben minden eddiginél nagyobb utat tör magának a minimalizmus irányzata, ezen belül is hangsúlyos szerepet kapnak a meleg szín­árnyalatok. Emellett egy kis időutazáson is részt vehetnek a trendkövetők, ugyanis újra hódítanak majd a 70-es évek színárnyalatai. Mit is jelent ez a gyakorlatban? Ismét térhódító útjára indul a természetet idéző mohazöld szín, a melegséget sugalló okkersárga és a fehér szín felmelegített árnyalatai. A rózsaszín különféle tónusai szintén hódítanak majd, de semmiképp sem lesz egyed­uralkodó ez a szín. A stílusos enteriőr megteremtéséhez a fehér színt érdemes más színekkel kombinálni: a szürkészöld, a menta, a földszínek, a szürke, a vanília, a mogyoró és a lila árnyalatai egyaránt megjelennek a trendpalettán.

A minimalizmussal egyidejűleg a natúr, természetközeli elemek és anyagok hangsúlyosak maradnak. A jó minőség talán sosem megy ki a divatból: a pamut, a tömörfa és a bőr bútorok időtálló és örök darabok. A bútorok tekintetében úgy hírlik, a kerek formáké lesz a főszerep. Ezek a darabok otthonos, kényelmes és harmonikus összhatást keltenek. A lekerekített szélekkel rendelkező ülőgarnitúra a helyiség hangsúlyos darabja lehet, ám ha nem szeretnénk ennyire drámaian kerek dolgokat, akkor a kör alakú falra szerelhető polc vagy a több funkciót ellátó puff is jó választás.

A lekerekített formák mellett a geometrikus formák sem mennek ki a divatból. A háromszög alakú tárolókon keresztül a nyolcszög alakú polcokig bármilyen formát választhatunk, garantáltan nem fogunk hibázni. Az alakzatok lehetőségeivel úgy is élhetünk, ha a meglévő bútorunkat átalakítjuk, például a régi szekrénynek geometrikus festett mintával teljesen új külsőt adhatunk.

Az anyagok tekintetében bátran kombinálhatjuk a fém, a réz és a fa bútordarabokat. Ez esetben az arany és a réz árnyalatai elegáns, a fekete bútorok pedig indusztriális hatást visznek otthonunkba. A melegebb, otthonosabb hatás kedvelőinek ideális választás a rattanbútor. A fánál maradva érdemes megemlíteni, hogy az antik bútordarabok is helyet kapnak a következő év palettáján. Ezeket akár modern berendezési tárgyakkal is kombinálhatjuk.