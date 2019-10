Tök jó ez az ősz!

A sütőtök az indiánok kedvelt eledele volt. Jótékony élettani hatásai közismertek, ezért érdemes minél többször felhasználni valamilyen formában. Íme három tipp!

Kapros-tejszínes tökleves

HOZZÁVALÓK (4 SZEMÉLYRE): 1 db zsenge tök (lehet sütő-, és hagyományos egyaránt), só, 1 csokor kapor, 200 ml főzőtejszín, 2 ek. liszt, bors, 2 ek. ecet vagy citromlé. ELKÉSZÍTÉS: 1. A tököt hámozzuk meg, kanalazzuk ki a belső, magos részét, és reszeljük le a húsát. Tegyük fel főni 1 liter sós vízben, majd 10 perc múlva adjuk hozzá az apróra vágott kaprot is, és főzzük további 10 percig. 2. A tejszínt keverjük csomómentesre a liszttel, és habarjuk be vele a levest. Forraljuk fel újra, majd húzzuk le a tűzről, sózzuk, borsozzuk meg, és ízesítsük az ecettel. Hidegen is fogyaszthatjuk. EGY ADAG: 127 kcal

Mézeskalácsfűszeres sütőtökös pite

HOZZÁVALÓK (4 DARABHOZ): 300 g liszt, 150 g kristálycukor, 300 g vaj, 1 db tojás, 3 db alma, 500 g sütőtök, 1 ek. mézeskalács-fűszerkeverék, porcukor. ELKÉSZÍTÉS: 1. A tésztához mérjük ki a lisztet és 100 g cukrot, majd adjunk hozzá 250 g felkockázott hideg vajat, és gyors mozdulatokkal morzsoljuk el. Végül gyúrjuk össze a tojással, és folpakba csomagolva 1 órára tegyük a hűtőbe. 2. Az almát és a sütőtököt vágjuk vékony szeletekre, és dobjuk a maradék vajon karamellizált 50 g cukorra. Pároljuk 10-15 percig, azután szórjuk meg a mézeskalácsfűszerkeverékkel. 3. Legyezőszerűen rendezzük el az almát és a sütőtököt 4 db, sütőpapírral bélelt mini tortaforma aljában, majd fedjük le egy-egy, az 5 mm vastagra kinyújtott tésztából kiszúrt koronggal. A széleket nyomkodjuk le, villával szurkáljuk meg, és süssük 40 percig a 170 fokos sütőben. Ezután vegyük ki, és ha kihűltek, óvatosan borítsuk ki a formából a minitortákat. Porcukorral megszórva tálaljuk. EGY ADAG: 351 kcal

Sütőtökös lasagne

HOZZÁVALÓK (4 SZEMÉLYRE): 1 kg sütőtök, só, bors, 2 ek. olíva olaj, 1 marék zsálya, 200 g lágy kecskesajt, 100 g vaj, 100 g liszt, 1 liter tej, 1 ek. őrölt szerecsendió, 200 g lasagnetészta. ELKÉSZÍTÉS: 1. A sütőtököt vágjuk ketté, és kanalazzuk ki a belső, magos részét. Sózzuk, borsozzuk meg, locsoljuk meg az olívaolajjal, és süssük 40 percig a 170 fokos sütőben. 2. Ezután kanállal kaparjuk ki a héjából, adjuk hozzá a felaprított zsályát és a lágy kecskesajtot. 3. Közben a híg besamelmártáshoz lábasban olvaszszuk meg a vajat. Szórjuk bele a lisztet, és folyamatosan kevergetve öntsük fel a hideg tejjel. Ízesítsük sóval, borssal, valamint a szerecsendióval. 4. Hőálló tálba rakjunk le egy adag sajtos sütőtököt, majd arra egy sor tésztát, és locsoljuk meg bőven a besamellel. Folytassuk a rétegezést addig, amíg el nem fogynak a hozzávalók. Süssük a 170 fokra előmelegített sütőben 40 percig. EGY ADAG: 656 kcal

