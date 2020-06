Többfunkciós bútorokkal a legkisebb lakásból is kihozhatjuk a maximumot

A könnyen tárolható, helytakarékos berendezésekkel rengeteg helyet megspórolhatunk, ám a kényelemről így sem kell lemondanunk.

Kisebb méretű lakás esetén a bútorválasztásnál a funkcionalitás és a helytakarékosság kiemelten fontos. Szerencsére erre már a gyártók is réges-rég rájöttek, így azokat is széles termékkínálat várja a lakberendezési áruházak polcain, akik helyszűkében vannak. Érdemes olyan darabokba beruházni, melyek vagy többfunkciósak, vagy – amikor éppen használaton kívül vannak – könnyen és kis helyen tárolhatóak.

A praktikus fekhely kiválasztásánál több lehetőség áll előttünk. A pihentető alvás rendkívül fontos, így mindenekelőtt a kényelem a fő szempont. Ha a hálószobában kényelmesen elfér akár egy franciaágy is, akkor használjuk ki az alatta üresen álló helyet. Szerezzünk be laposabb dobozokat vagy görgős tárolókat, így maximálisan kihasználhatjuk az ágy alatti területet. Kisebb méretű gyerekszobák esetén az emeletes ágy rendkívül praktikus megoldás, ugyanis gyakorlatilag egy fekhelynyi alapterületen két lurkó aludhat. Egy kisgyermek esetén a galériaágynak is jó hasznát vehetjük, hiszen alulra akár íróasztal vagy beépített ruhásszekrény is kerülhet, így még több helyet megspórolhatunk.

Egy garzonlakás esetében, ahol nincs külön hálószoba és nappali, az összecsukható kanapéágy a favorit. Válasszunk ágyneműtartós verziót, így reggelente néhány mozdulattal elpakolhatjuk az ágyneműket, így máris készen állunk a vendégek fogadására. Emellett figyeljünk rá, hogy olyan méretű bútordarabot szerezzünk be, ami nem foglalja el a helyiség nagy részét, hiszen a túlméretezett darabok még jobban kicsinyítik az amúgy is szűkös teret. Kis lakás esetén többnyire nincs elegendő hely gard­róbszoba kialakításához, így általában a ruhásszekrények is a hálószobában kapnak helyet. Ezek szintén viszonylag nagy területet elfoglalnak. Gardróbszekrény esetén válasszunk tolóajtós verziót, hiszen ezek nyitásával meglepően sok helyet megspórolhatunk. Ha ruháink kisebb helyen elférnek, válasszunk többfiókos komódot.

Ha gyakran érkeznek hozzánk vendégek, érdemes minél több ülőalkalmatosságot beszerezni, hogy mindenki kényelembe helyezhesse magát. Az összecsukható székek már nem csak a teraszon állják meg a helyüket, beltéren is bátran használhatjuk ezeket, így amikor éppen nincs szükség rájuk, kis helyen tárolhatóak. Emellett praktikus megoldást jelenthetnek a puffok, melyek önmagukban sem foglalnak túl sok helyet és akár olyan verziót is választhatunk, amely egyben tárolóként is funkcionál, így ötvözhetjük a kényelmet és a praktikusságot.