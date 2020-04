Kacziba Andi Dunaújvárosban született, jelenleg, Milánóban él. A koronavírus okozta helyzetről ír egy blogot, amelyet megosztunk önökkel:

Milánó, 2020.04.20 – 41. nap

Szakad az eső egész nap, úgyhogy pizsamában ültem a computer elé. Február közepén leárazva vettem egy galambszürke polár pizsamát, úgy gondoltam, jövő télen jó lesz a hegyekben. A karantén első napjaiban elővettem a szekrényből mert egy nagyon kényelmes és meleg darab, úgyhogy azóta hordom, mosom, hordom, mosom. Ma vettem észre hogy a rengeteg használattól teljesen kikopott, valószínüleg már nem jut el a hegyekbe.

Reggel felhívtam a barátnőimet, és mint megtudtam, többen elhatározták, hogy a karantén után rövidre vágatják a hajukat, és nem fognak többet festetni, felvállalják az őszülést. A köröm lakkozása is szinte mindenkinél szünetel, hiszen nem lehet körmöshöz menni. Van aki hetek óta papucsot hord otthon, és most hogy van ideje, naponta ecseteli lábujján a körömgombáját, hogy mire eljön a nyár és a szandál ideje, nyoma se maradjon.

A mai újságok az intezív osztályok helyzetének javulásáról számoltak be, eddig két kórházban sikerült kiüríteni a koronavírus miatt kialakított intenzív osztályt, így azok egy gondos fertőtlenítés után újra fogadhatják a rászoruló, nem koronavírusos betegeket.

Március elején egy beteg férfi, ahogy bekerült a Bergamo-i (Lombardia) kórház intenzív osztályára, rögtön kómába esett. A kórháznak nem volt kapacitása az ellátására, ezért repülővel a Palermo-i (Szicilia) kórházba szállították. Ezekben a napokban tért magához, és nagyon meglepődött hogy Sziciliában van. Annyira hálás élete megmentéséért, hogy úgy döntött, amikor hazaérkezik Bergamo-ba, a karjára tetováltatja Szicilia körvonalait.

A kormány ma esti adatai szerint a jelenleg fertőzöttek száma összesen 108237, az elmúlt huszonnégy órában 2256 az új fertőzött. 24906-an szorulnak jelenleg kórházi kezelésre, 2573 beteget az intenzív osztályon kezelnek, és 80758-an orvos által elrendelt házi karanténban vannak.

Eddig 48877-en gyógyultak, közülük ma 1822-en.

Az elhalálozottak száma 24114, közülük ma 454-en hunytak el.

Az elhalálozott orvosok száma 139, ápolóké 34, gyógyszerészeké 11.

Az eddig megfertőződöttek (jelenleg fertőzöttek + gyógyultak + elhunytak) száma 181228.

Az elvégzett korona vírus tesztek száma 1398024.

Az elmúlt huszonnégy órában a fertőzések száma 1,3%-kal emelkedett, ez egyre reménykeltőbb.

Ma történt először a járvány ideje alatt, hogy a jelenleg fertőzöttek (összes beteg) száma az előző naphoz képest csökkent. Végre biztosak lehetünk benne, hogy túljutottunk a járvány tetőpontján.

A járvány végét az fogja jelenteni, ha nem lesz több új fertőzés, és a jelenlegi statisztika szerint ez minden régióban más időpontban várható. Umbria és Basilicata a legesélyesebb régió, akár már holnaptól is lehetséges hogy nem lesznek új fertőzöttek, de a legrosszabb helyzetben Lombardia és Marche régió van, a statisztika szerint június 27-28-ig is eltarthat amíg a járvány megszünik. Ezek az adatok akkor lehetnek reálisak, ha továbbra is karanténban maradunk, és csak enyhe lazításra kerül sor május 3 után.

Milánó polgármestere, aki az újrakezdést sürgeti, örömmel jelentette be, hogy eddig Milánó lakosságának akár 15%-a is megfertőződhetett. Szerintem nagy örömre nincs ok, hiszen a nyáj immunitás a 60% körüli értéknél alakulhat ki, attól pedig messze vagyunk.

Bízzunk benne, hogy a várva várt 2. Fázis stratégiája működőképes lesz.

Mindennap hallani valami újat, de még mindig nincs semmi konkrét.

Kacziba Andi