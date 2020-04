Több változás az egyetemeket, főiskolákat érintően

A 2020/2021 tanévet érintően megjelent egy új kormányrendelet, amely több változást is tartalmaz az egyetemek, főiskolák számára is. Az eduline.hu összegyűjtötte a főbb változásokat.

Nem történhet állami ösztöndíjas helyről önköltségesre sorolás. Vagyis, az eddigi – állami ösztöndíjas hely megtartásához szükséges – kreditszámot és tanulmányi átlagot ha nem éritek el, akkor sem sorolhatnak át benneteket önköltséges képzésre.

1,5 méter távolság – a záróvizsgán is – A kormányrendelet kitér az idei záróvizsgákra is, amiket az intézmények úgy kell megszerveznie, hogy az intézménybe be lehet lépni, de személyes érintkezés ne legyen, valamint 1,5 méter távolság tartva legyen. Ennek értelmében valószínű, hogy mégsem online lesznek megtartva a záróvizsgák.

Nem számít a passzív félév. A kormányrendelet szerint azok a hallgatók, akik a tavaszi félévüket passzíváltatták, nem kell, hogy beleszámítson a jelenlegi szabályok szerinti működésbe – ami szerint egymás után legfeljebb két félévet lehet passzíváltatni!

Végül bekerült a kormányrendeletbe a nyelvvizsgakönnyítés. Azok, akik 2020. aug. 31-ig sikeres záróvizsgát tesznek, mentesülnek a nyelvvizsga letételének kötelezettsége alól.

A fent említett rendelettel kapcsolatos információkat a HÖOK és az Eduline megjelenéseiből szedtük ki hallgatóinknak.

Fontos, hogy kövessétek oldalainkat és a Neptunt a részletes és hivatalos tájékoztatás érdekében!