Több ezer négylábú menekül el az újévi hangzavar elől

A Kutyaszemmel 2019 kutatási eredményei alapján Magyarországon ebben az évben 300 000 kóbor kutya élt. Ez a szám valószínűleg csak növekedni fog az év utolsó éjszakáján.

Szinte kivilágosodik az éjszakai égbolt, a város zaja pedig csak halk morajlásnak tetszik szilveszter éjjelén, amikor országszerte több ezer ember lövi el az év utolsó éjszakájára szánt tűzijátékokat. A pár percnyi szórakozás azonban sok házi kedvencnek kész rémálom, sőt, vannak kutyusok, amelyeknek egyet jelent a halállal egy átdurrogtatott éjszaka.

Akár több tíz kilométert is képesek rohanni a hangzavartól megrémült állatok, többségük pedig soha nem kerül vissza a gazdájához. Bár a média minden évben több csatornán keresztül emlékezteti a kutyatartókat a tűzijátékozás veszélyeiről, az elkóborolt állatok száma mégsem csökken.

Magyarországon 2013 óta minden gazdinak a szó szoros értelmében kutya kötelessége chippeltetni leghűségesebb barátját. A művelet rövid ideig tart, a kutyus alig érez belőle valamit, és a rizsszem méretű chip leolvasása után minden alapinformációt megtudhatunk, ami a kutya beazonosításához szükséges. Országszerte a MOL 123 benzinkútjánál van lehetőség chipet olvastatni. A társaság 2018 májusa óta működik együtt a Vigyél Haza Alapítvánnyal, összefogásuknak köszönhetően több ezer kutyát sikerült hazajuttatni az eredményes leolvasásnak köszönhetően. Az MTI információ szerint tavaly szilveszter éjszaka 91 kutyát vittek be a töltőállomásokra, közülük pedig 71 haza is jutott. Ez azonban csak az utolsó utáni esély, hiszen sokkal könnyebb megelőzni a szökést, mint felkutatni és épségben, egészségben visszakapni négylábú társunkat.

A több évezredes együttélésnek köszönhetően a kutyák megszokták az embert körülvevő zajokat, és nem rémülnek halálra, ha becsapunk egy ajtót, hangosan felnevetünk vagy megcsörren a telefonunk. A pirotechnikai eszközök hangja, főleg, ha egyszerre több is szól – pontosan úgy, mint december 31-én éjszaka – még a legstabilabb idegrendszerű állatokat is próbára teszik. Épp ezért este 6 és reggel 6 óra között engedjük be a kutyákat a házba, ha erre nincs mód, akkor pedig a garázsban, fészerben vagy bármilyen biztonságos, zárt és zajvédett helyen alakítsunk ki nekik egy kis kuckót. Láncra semmiképp se kössük! Figyeljünk arra, hogy kifejezetten sokat mozogjon nap közben, hogy estére elfáradjon. Adhatunk neki direkt kutyák számára kifejlesztett nyugtatót is, hogy könnyebben átvészelje az éjszakát. Ha viszont magunk találkozunk bajba jutott állattal, lehetőségeinkhez képest segítsünk, hogy minél hamarabb hazataláljon.