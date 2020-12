Nagykarácsonyból taxival hozta a szeretetét

Vasárnap számos önkéntes Mikulással lehetett találkozni Dunaújvárosban, akik mindannyian egy kis örömet szerettek volna szerezni kicsiknek és nagyoknak egyaránt. E nemes gesztus azért is volt fontos, mert sajnos a járvány helyzetben nem minden helyre és gyerekhez ért, érhetett oda személyesen az ajándékosztó nagyszakállú, akit például nagykarácsonyi házában sem lehetett felkeresni december 6-án. Azonban Kissné Farkas Brigitta, aki pont itt él, nem csak a saját szeretetét és az általa vásárolt ajándékait hozta magával vasárnap, hanem négykerekű munkaeszközét, azaz taxiját is átváltoztatta „rénszarvassá” az ünnepi dekoráció részeként. S persze ő is alkalomhoz illő ruhába bújt, és napja során megajándékozta a gyerekeket, sőt, még a „szánján” is el lehetett menni egy körre. S bizony voltak megható pillanatok is, hiszen volt, akinek valóban csak ez az élmény jutott Mikulásra, mert otthon nem tellett rá…