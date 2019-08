Tizenötödik alkalommal is nagy sikere volt a rendezvénynek

Ismét bebizonyosodott, hogy a daruszentmiklósiak is nagyon értenek a programszervezéshez és a közösségépítéshez is. Legutóbb a nyugdíjas-olimpiájuk hozott a számukra újabb elismerő barátságokat.

Daruszentmiklós

Az eseményt a Faluparkban bonyolították le. Az árnyas, széltől védett területen ideális helyszínt tudtak biztosítani a rendezvénynek. A sikert csak a beígért felhőszakadás réme tudta beárnyékolni. A vendéglátók és a környék nyugdíjasai­nak mágiája azonban e fölött is diadalmaskodott. Nehéz lenne eldönteni, hogy a tizenöt éves rendezvénysorozat sikerének vajon mi lehet a titka?! Az egyik valószínűleg az, hogy minden szervező és lebonyolító számára egyaránt fontosnak bizonyult.

Hagyomány már

Rauf Norbert polgármester a következőket mondta:

– Szerencsére még fiatal vagyok az eseményhez, de a kezdésre ideérkeztem, hogy köszönthessem az érkező vendégeket és a házigazdákat is. A nyugdíjas-olimpiánk egyike a már rendszeresen megrendezett eseményeinknek, amiket hagyományteremtő céllal hoztunk létre. Úgy látom, hogy a közösségeink jó úton járnak, hiszen visszatérnek a korábban nálunk járt barátaink. Az esővel szerencsénk volt, inkább frissítő, mint riasztó hatása lett, ami a nagy kánikulai időszak után még kedvezőnek is számított – tette hozzá.

Fogarasi Béla, a Falulánc Kulturális Szövetség elnöke:

– Szándékosan nem öltöztem esőálló ruhába, mert bíztam abban, hogy csak megviccel bennünket az időjárás. A jó meleg szellő csak ránk fújt, és már meg is száradtunk!

Nem a győzelemért

– A vendégcsapatok sike­réért szurkoltunk, közülük aztán teljesen mindegy, hogy ki a győztes! Igazából a közös jókedvünk számít. Mindenki ebben a hangulatban érkezett, és ezt a pontos rendezéssel, a jó vendéglátással meg is őriztük – egészítette ki az iménti gondolatait Fogarasi Béla.

Hornok Gergelyt mint a nyugdíjasok körében méltán népszerű program főrendezőjét emlegethetjük. Lapunk kérdésére válaszolva elmondta a következőket:

– Nagyon szeretem ezeket az eseményeket, mert a résztvevők olyan fiatalosan, magabiztosan, jókedvűen szerepelnek, hogy az igazán a dicsőségükre válik.

Jó hangulat, együttlét

Nyilván számítanak a nyeremények is, de leginkább a jó hangulatú együttlét az, ami a legfontosabb mindenki számára. Egy finom, együtt elfogyasztott ebéd, a beszélgetések és egy kis nótaszó sokat számít. Különösebben nem gyúrunk rá, szívből jön a barátságunk, amivel fogadjuk őket.