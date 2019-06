Tizedik alkalommal pattanhatnak nyeregbe

Június 30-án immár tizedik alkalommal tartják meg a Dunaföldvár–Bölcske Bringatúrát, amely nem kerékpárverseny, inkább egész napos jó hangulatú, közösségi mozgásprogram kicsiknek, nagyoknak egyaránt.

A Holler UNFC vezetőjének, Holler Ferencnek az ötletére, a dunaújvárosi kerékpárverseny hatására indult 2010-ben a program, s azóta évente több száz embert megmozgató, népszerű rendezvény lett.

Ez alkalommal is ingyenes a regisztráció, s 8 órától fogadják a jelentkezőket. Majd bemelegítés után ismét a földvári sportpályáról lesz a rajt 10 órakor, s a Bölcske közelében lévő, gyönyörű Szent András Kastély a forduló célállomása, ahonnan húsz perc frissítő pihenés után indul a csapat vissza a focipályára. A rendezvény sikerét mutatja, hogy nő a támogatók száma, s ennek köszönhetően a regisztrálók értékes nyereményekkel térhetnek majd haza, a legszerencsésebb egy új kerékpárral.

Várnak egyéni jelentkezőket, idősebbeket, fiatalokat, de baráti társaságokat, munkahelyi közösségeket, gyermekes családokat is erre a remek programra. Hiszen a pályára visszaérkezők, de azok is, akik valamilyen ok miatt nem tekerték le a harminc kilométeres távot, a kora esti órákig ingyenesen használhatják a játékokat, részt vehetnek a programokon.

Bringára fel! Ne maradjanak otthon!