Tíz őshonos fát ültettek a petőfisek

A „10 millió fa” közösség elsődleges célja a lehető legrövidebb időn belül tízmillió fa telepítése Magyarországon. A legnépszerűbb közösségi médiumon keresztül szerveződő kezdeményezéshez dunaújvárosiak is csatlakoztak, mára nagyon népszerű csoportot és számos faültetési akciót létrehozva.

A „10 millió fa” Dunaújváros és környéke csoport aktivitását jól mutatja, hogy vezetőjük, Bőle Éva együttműködési megállapodást kötött több iskolával – ahogyan már beszámoltunk róla például a Gárdonyival –, és most legújabban a Petőfi Sándor Általános Iskolával is. Így tegnap délelőtt a Római városrészben újabb fákat ültettek lelkes petőfis kisdiákok és pedagógusok, az iskola előtti völgyben.

Gálosfai Tímea, az iskola intézményvezető-helyettese az ültetés során lapunknak elmondta, hogy az iskolában egész éven át tartó környezettudatos programot hirdettek. Nagytakarítást tartottak, öko őrjáratokban maguk a gyerekek a járőrök, akik figyelnek a csöpögő vízcsapokra, az égve maradt villanyra, vagy a nyitva maradt ablakra. E szemléletbe a 10 millió fa nevű faültetési akció tökéletesen beleillett, ezért is nagyon örültek a megkeresésnek.

A petőfis igazgató, Rideg István maga is részt vett a 10 fa elültetésében, a nyolcadikos Dominik és Gábor valamint az iskola karbantartójának kollegiális segítségével. Az igazgatót vidéki gyökerei és biológiatanár identitása is kötelezi arra, hogy a természetet nagyon fontosnak tartsa. Az iskola előtt már májusban a ballagók ültettek egy májusfát, ami szerencsésen megeredt, a most ültetett őshonos csemeték még nagyobb eséllyel fogják az iskola környezetét sokáig díszíteni.