Tisztítás a gőz erejével

A forró gőznek köszönhetően vegyszermentesen tisztíthatjuk és fertőtleníthetjük a lakás számos felületét.

Talán a tavaszi nagytakarítás vagy a járványhelyzet hozta magával a tényt, hogy az egyik műszaki cikkeket forgalmazó áruházlánc adatai szerint 2020 első negyedévében 40 százalékkal nőtt a gőztisztító készülékek eladása az előző év azonos időszakához viszonyítva. A takarítási és fertőtlenítési láz tombol, ez kétségtelen, hiszen első az egészség. Vajon miért lehet hasznos egy ilyen gépezet és mire kell odafigyelnünk a használata során?

Számos méretben találunk gőzzel tisztító gépeket, a kézi kivitelezésűtől kezdve a takarítógépekig. Működési elvük mérettől függetlenül ugyanaz: a túlhevített gőz erejével lebontják a felületi szennyeződéseket, a beivódott koszt és a baktériumokat. Legfontosabb előnyük a fertőtlenítő hatásuk, hiszen a baktériumok közel 100 százalékát elpusztítják, mindezt vegyszerek nélkül.

A hagyományosnak mondható gőztisztító készülék külsőre leginkább egy porszívóhoz hasonlítható. Mivel a gép vízzel – pontosabban vízgőzzel – dolgozik, ezért nincs szükség semmiféle különleges adalékanyagra a takarítás során. Ez kimondottan előnyös lehet azok számára, akik a természetes, környezetbarát megoldásokat részesítik előnyben.

Egy porszívóhoz hasonló kivitelezésű készülékbe jóval több vizet – akár egy litert – tehetünk, mint a kézi verzió­ba, így a nagyobb felületek tisztítására ez lehet a megfelelő megoldás. Használhatjuk járólapon, parkettán, fapadlón és márványfelületen is.

A kézi verzió – számtalan különböző méretű tartozékának köszönhetően – alkalmas a kisebb felületek fertőtlenítésére is, így akár a fürdőszobai szaniterek vagy a sütő belső tisztítására is. Használhatjuk radiátorok, fogantyúk, csempék és fugák takarítására, hiszen a tartozékok segítségével a legapróbb résekben is alapos munkát végezhetünk.

A vízkő ellen szintén hatásos lehet a szerkezet. A forró gőz azonban önmagában nem oldja le a vízkövet, így ilyen esetben a hatékonyság alapfeltétele, hogy minél nagyobb teljesítményű gépet válasszunk. Jó szolgálatot tehet a főzőlapon ragadt zsíros és olajos szennyeződések eltávolításánál, továbbá az ablaküvegen és a műanyag felületeken is bevethető.

Mindemellett hatékony megoldás lehet az allergiával küzdők számára is, hiszen a forró gőz a baktériumok mellett az atkákat is elpusztítja.

Olyan eszközt is választhatunk, ami gőzölős porszívó és felmosó is egyben, így időt és energiát is spórolhatunk, hiszen a két folyamatot egyazon időben elvégezhetjük. Minden gőzzel tisztító gép során fontos a körültekintő használat. A kezdetekkor valószínűleg több időre és türelemre lesz szükség a megfelelő tisztítási technika elsajátításához.