Természetes alapanyagokkal, pasztellszínekkel

Az adventikoszorú-készítés hagyománya a XIX. századig nyúlik vissza. Az első adventi koszorút Johann H. Wichern német evangélikus lelkész készítette Hamburgban.

Egy fenyőkkel díszített, felfüggesztett szekérkeréken 24 fehér gyertyát helyezett el, minden adventi napra egyet-egyet. Később az egyszerűség kedvéért négy gyertya került a koszorúkra, minden vasárnapra egy.

Az idei adventi koszorúnkon vasárnap, november 28-án gyújtjuk meg az első gyertyát, van tehát még néhány napunk az elkészítésére, megvásárlására. Napjainkban az adventi koszorú általában fenyőágból vagy egyéb örökzöldekből készített kör alakú koszorú, amelyet négy gyertyával díszítenek. Az utóbbi években azonban nagyon sok új formával és anyagválasztással találkozunk. A városunkban virágkölteményeiről is ismert Palkovics Katalintól megtudtuk, hogy manapság a természetközeliség a nagy trend. Az erdő-mező hatása érvényesül az élő növényekben, a zuzmó, a moha, a fenyő dominál, díszítésként előszeretettel használják a csipkebogyót, a fagyöngyöt és más termést. De divat lett a szőrme, a textil, a kötött alapanyag az örökzöldek helyett, és a szalaggal tekert koszorú is keresett. Ezekben a modern díszekben is a pasztellszíneket, a homok és a púder árnyalatait kedvelik az emberek. Robbant a cukiságbomba is, így díszítésként gyakran kerülnek rá állatfigurák a Diótörőből, az egér­ke például nagy kedvenc, de a huszár is nagyon jól mutat. A télhez kapcsolódó tárgyak, a szánkó, a síléc is népszerű.

A piros a karácsony színe, ez közismert és örök divat, de inkább a fehér, az ezüst és az arany a párizsi minta az idei advent idejére.

A formák tekintetében sokan vásárolják a klasszikus, kerek formájú adventi koszorút, de mellette teret nyert a négyszögletes, hosszúkás, téglalap- vagy cseppalakzat attól függően, mi illik legjobban az asztalra, amelyre kerül a dísz.

A gyertyák rózsaszín és lila kombinációja leginkább a katolikusok számára fontos, a virágüzletekben azonban leginkább olyan színű gyertyát választanak, ami legjobban passzol a koszorú összhatásához. A viaszból készült LED-fényű gyertyák egyre népszerűbbek, hiszen biztonságosak, nem gyulladhat meg a koszorú – mondja Palkovics Katalin, aki nagy belső térbe ajánlja az asztal fölé belógatható, mutatós, óriás koszorút, valamint a kandalló köré a díszes, szintén LED-izzókkal gazdagon átszőtt girlandokat is, hiszen a díszek és a fények összhangja melegséget áraszt otthonunkban a várakozás időszakában.

Egy további, mégpedig rác­almási példa az adventi koszorú témakörében: A rácalmási művelődési ház jelenleg a járványhelyzethez igazodva egyedi módon invitálja közös koszorúkészítésre a helybélieket. Az alapanyagokat (koszorú, 4 gyertya, zöldek) Rácalmás Város Önkormányzata biztosítja a rácalmási családoknak. Átvehetők ezek a kellékek november 27-én, szombaton, 15–20 óra között a művelődési háznál. Az intézmény vezetője azt ajánlja az oda érkezőknek, hogy öltözzenek melegen, mert előfordulhat, hogy várakozni kell, és az adventi hangulatról kültéren gondoskodnak. A dísz elkészítéséhez azzal is hozzájárul a művelődési ház, hogy koszorúmintákat tesz közzé a közösségi oldalán. November 30-án, kedden, reggel 8 óráig pedig várják a fotókat a kész koszorúkról, amiket megversenyeztetve ajándékcsomaggal jutalmazzák a közösségi oldalon közzétett, és legtöbb like-ot kapott adventi éket.