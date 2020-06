Terítéken a piros gyümölcsök

A nyár bővelkedik gyümölcsökben szerencsére, de ha tehetjük a piros színűek közül válogassunk. Ezek ugyanis nemcsak fi nomak, ízletesek, de az egészségre is jótékonyan hatnak.

HATÁSOS

Friss gyümölcsre vágyik? Megmutatjuk, miből érdemes most, júniusban, júliusban választani.

Málna

Gazdag C-, B1- és B2-vitaminban. Antioxidáns tartalmának köszönhetően erősíti az immunrendszert és segít megelőzni a daganatos betegségeket. A-vitamin-tartalma révén segíti a szem védelmét. Vérszegénység esetén tanácsos fogyasztani, remek lázcsillapító. Gazdag flavonoidokban, gyümölcssavakban, cserzőanyagokban és növényi rostokban. Pektintartalma segíti az emésztést. Jó szolgálatot tehet antibiotikum- kúra közben, ugyanis védi a bélflórát. Mérsékli a magas vérnyomást, enyhíti a menstruációs görcsöket, szinten tartja a vércukrot.

TIPP: Gyorsan romló gyümölcs, a hűtőben 2-3 napig áll el. Legjobb nyersen fogyasztani, mert jótékony hatásai így érvényesülnek igazán. Natúr joghurtba keverve ízletes tízórait, uzsonnát készíthet belőle.

Eper

Antioxidánsok és gyulladáscsökkentő tápanyagok egyedülálló kombinációját tartalmazza. Klinikai vizsgálatokkal bizonyították, hogy segít a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében, a vércukorszint szabályozásában. Kutatások szerint az eper védi az agyat az oxidatív stressztől, és hatékony szerepet játszik a gyulladásos bélbetegségek kezelésében. Enyhíti az ízületi gyulladást és csökkentheti a szem gyulladásos megbetegedéseinek kockázatát.

TIPP: Sajnos az eper is rendkívül romlandó, de hűtőben 1-3 napig eltartható. Mélyvörös, egészséges szemeket válasszon, hiszen a zöldes-sárgás szemek nem érettek, savanyúak, kevesebb vitamint és ásványi anyagot tartalmaznak és nem is érnek be.

Ribizli

Nagyon magas a C-vitamintartalma, de gazdag B1-, B2-, B6- és E-vitaminban is. Bővelkedik rostokban, kalciumban, vasban, magnéziumban, káliumban. Íze savanykás, cukortartalma alacsony, így diétázók és cukorbetegek is bátran fogyaszthatják. Jótékonyan hat emésztési bántalmak, magas vérnyomás, vesebetegség, megfázás és influenza esetén.

TIPP: Savanykás íze miatt remekül illik zöld salátákhoz, de kalóriaszegény gyümölcskocsonyát, rizstejjel turmixolva pedig reggeli frissítő italt is készíthet belőle.

Vörös áfonya

Sok értékes ásványi anyagot tartalmaz: kalcium, magnézium, kálium, nátrium, vas, cink, mangán és foszfor is van benne. Gazdag A-, B-, C- és E-vitaminban. Flavonoidtartalmának köszönhetően érvédő hatású, csökkenti az infarktus kialakulásának veszélyét. Hatékony a húgyúti fertőzések leküzdésében, megelőzésében. Nagy mennyiségű fenol található benne, amely révén erősíti az immunrendszert, véd a fertőzések ellen, érvédő, sejtregeneráló hatású. Csökkenti a gyulladásos folyamatokat, segíti a szervezet természetes méregtelenítő munkáját.

TIPP: Legjobb frissen fogyasztva, de fagyasztva és aszalva is jól tartósítható. Turmixok, smoothie-k és zabkása ízesítésére kiváló. A vörös áfonya kivonata koncentráltan tartalmazza a jótékony hatóanyagokat, fogyasztása ily módon is ajánlott.

Meggy

A meggy jótékony hatásait szinte felsorolni is nehéz: gazdag antioxidáns hatású vegyületekben, amelyek hozzájárulnak az izmok és az ízületek védelméhez, csillapítják a szervezetben zajló gyulladásos folyamatokat, csökkentik a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának esélyét, védik az agy bizonyos területeinek idegsejtjeit. A meggyben megtalálható a B-vitaminok szinte öszszes fajtája. Ennek, valamint magas élelmirost-tartalmának köszönhetően felpörgeti az anyagcserét, serkenti az emésztést.

TIPP: Legmagasabb tápértékkel természetesen a friss gyümölcs bír, de érdemes aszalva is fogyasztani. Jól fagyasztható, így télen is élvezheti jótékony hatásait. Szósznak, saláták ízesítéséhez is jól használható.