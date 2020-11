Télen is fontos a folyadékpótlás – Lényeges eleme az egészség megőrzésének

A megfelelő folyadékfogyasztást nem lehet elég sokszor hangsúlyozni! Ám ne gondoljuk azt, hogy ez inkább nyári téma! Igaz, hogy a melegben a szervezetnek több vízre van szüksége, de ősszel és télen ugyanolyan fontos odafigyelni a folyadékbevitelre!

A megfelelő mennyiségű folyadékbevitel fontos eleme az egészség megőrzésének, hiszen minden sejtünk felépítéséhez és minden szervünk egészséges működéséhez hozzájárul. Szerepe van többek között a vérnyomás szabályozásában, a salakanyagok kiválasztásában és eltávolításában, továbbá a testhőmérséklet szabályozásában. A megfelelő folyadékellátottság pozitív hatást gyakorol a fizikai egészségre, az agyműködésre, a hangulatra, a szellemi teljesítőképességre, de befolyásolja az immunrendszer működését is.

Télen is van veszteség

Feltehetik persze a kérdést, hogy télen, amikor egyáltalán nincs meleg, mitől veszít a szervezet folyadékot? Nos, hétköznapi körülmények között a vizelet a vízvesztés fő forrása, de a bőrünkön keresztül verejtékezéssel, illetve a beszéd és légzés során, valamint a széklettel is veszítünk vizet. Ezen veszteségek aránya függ a folyadékbeviteltől, az étrendtől, az aktivitási szinttől, a hőmérséklettől, a páratartalomtól, esetleges betegségtől, sőt a ruházattól is.

Bármennyire meglepő, a hideg időjárás is fokozza a vízvesztés mértékét. Mivel télen a belélegzett levegő tipikusan alacsony, míg szervezetünk magas víztartalmú, a kilélegzett levegő páratartalma magasabb, ami megnövekedett vízveszteséggel jár. Ez azt jelenti, hogy a hidegben végzett aktív testmozgás – túrázás, síelés, snowboardozás, korcsolyázás – jelentősen növelheti a folyadékveszteséget.

Napi nyolc pohár víz

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság szerint mérsékelt éghajlati körülmények és átlagos fizikai aktivitás mellett, a nők esetében napi 2, a férfiak esetében pedig 2,5 liter folyadékot javasolt bevinni a szervezetbe. Ebben benne van nemcsak a víz, hanem a különböző italokból, valamint az ételek nedvességtartalmából származó mennyiség is.

Felmérések szerint azonban a nők több mint fele kevesebb mint 2 litert iszik naponta. 21 százalékuk mindössze napi 1 litert fogyaszt és csak egynegyedük issza meg a napi 2 liter folyadékot. A férfiak több mint fele kevesebb folyadékot iszik az ajánlott mennyiségnél. A krónikus, enyhe fokú folyadékhiányos állapot sajnos nem ritka jelenség.

De tegyük kézzelfoghatóvá a szükséges napi folyadékmennyiséget! Napi 8 pohár – poharanként 2-2,5 dl – folyadék fogyasztása javasolt. Ebből legalább 5 pohárnyi víz legyen! Akkor is igyunk, ha nem érezzük magunkat szomjasnak!

Változatosság, színesítés

A folyadékbevitelnél a változatosság elvét is érdemes szem előtt tartani. Döntő mennyiségben tiszta vizet vagy ásványvizet fogyasszunk! Az ásványvizek jól hasznosuló formában járulnak hozzá az ásványi anyagok beviteléhez is. Többek között: kalcium, magnézium, kálium, vas, nátrium, fluor, klór, cink, foszfor, jód és szilícium is található bennük. Minden esetben a palackozott termékek címkéi adnak felvilágosítást az ásványvíz összetételére, jellegére vonatkozóan. Fizikai aktivitás során válasszuk a magas magnéziumtartalmú ásványvizeket!

Színesíthetjük folyadékbevitelünket különféle teákkal, lehetőleg cukormentes változatban. Tehetünk ezekbe az italokba gyümölcsdarabokat – citromot, narancsot, fagyasztott bogyós gyümölcsöket – vagy kísérletezhetünk fűszeresebb ízvilággal is, kipróbálva a gyömbért, citromfüvet, kardamomot, mentát, bazsalikomot – mind-mind különlegesebbé teheti az ízélményt, ráadásul táplálkozás-élettani hatásuk is pozitív.

A mértékletesség elvét szem előtt tartva a 100 százalékos gyümölcslevek, valamint a tej, kakaó, kávé is színesítheti a folyadékbevitelünket. Ugyanakkor ne feledkezzünk meg a magas víztartalmú alapanyagokról, ételekről sem, mint az idényjellegű zöldségek és gyümölcsök és a belőlük készült fogások – saláták, főzelékek, illetve a levesek, amik kisebb arányban, de szintén részét képezik a megfelelő napi vízfelvételünknek.

A kellő hidratáltság alapfeltétele persze, hogy napi teendőink közben se feledkezzünk meg az ivásról! Hasznos lehet, ha reggelente kikészítünk magunknak egy palack vagy kulacs vizet, ásványvizet. Ha ott van a látóterünkben, könnyebben iszunk belőle, amikor odapillantunk, legyen az akár néhány korty is. A palack tartalmának fogyásán pedig azt is láthatjuk, mennyit ittunk aznap.