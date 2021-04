Tegyük madárbaráttá a kertjeinket – megéri

Az idei télen a korábban megszokottnál kevesebb madárral találkozhattunk a kihelyezett etetőknél. Ennek több oka is lehet, de ha madárbaráttá tesszük kertjeinket, visszacsalogathatjuk csicsergő barátainkat.

Klébert Antal természetvédelmi őr kérdésünkre kiemelte: egyik fontos oka annak, hogy idén kevesebb eleség fogyott a madár­etetőkből, hogy a hideg évszakok lényegében elmaradtak, az ország nagy területén nem volt egybefüggő vastag hótakaró. Így az állatok a természetben is megtalálták a szükséges élelmet. Rendkívül fontos az is, hol van az etetőhely, és hogy mikor kezdték ott etetni a madarakat. Például egy városi társasház erkélyére elhelyezett etetőhöz nem érkezik annyi madár, mint egy olyanba, ami a természet közelében, egy kertes ház udvarán található. A harmadik és talán a leglényegesebb tényezőként a természetvédelmi őr hangsúlyozta, hogy az énekesmadarak állományának száma évek óta folyamatosan csökken.

Ebben hatalmas szerepet játszik a szúnyogok és különböző rovarok elleni folyamatos permetezés és a fák kivágása is – emelte ki Klébert. Tehát a vegyszerek használatának elkerülésével máris nagy lépést teszünk ahhoz, hogy udvarunk madárbaráttá váljon. Ezenkívül azonban még számos kisebb-nagyobb változtatást tehetünk kertünkben a cél elérése érdekében.

A természetvédelmi őr szerint az utóbbi időben divattá vált az udvarok makulátlan pázsitja. Ebben a rövidre vágott, néha permetszerekkel is karbantartott fűben a rovarok nem tudnak megtelepedni, így a madarak fontos táplálékoktól eshetnek el. A pozitív irányú változáshoz elegendő lenne a kerítéstövekben egy ötven centiméteres, kezeletlen sávot hagyni, aminek már nagy létszámban lehetnek lakói a különféle pókok is. Klébert Antal kiemelte az elhaló fák hiányát is. A legtöbb esetben egy elkorhadt fát azonnal kivágunk és megsemmisítünk, de ezek is rendkívül fontosak a madarak életében. Sokat segíthetünk azzal, ha egy öreg, kivágott fatörzset lefektetünk az udvar olyan pontjába, ahol nem zavarja a mindennapjainkat.

Divattá vált a kertek egységes, természetellenesen szabályos kinézete. A madaraknak azonban szükségük van a cserjékre is. Egy bodzacserjét például ne távolítsunk el a kertünkből azért, mert megtöri az összképet, hiszen annak termése a vándormadaraknak is fontos táp­anyagot jelent.

A madarak az étkezést tulajdonképpen megoldják kihelyezett etetők nélkül is, sokkal fontosabbak az itatók – hangsúlyozta Klébert. Ezek a vízlelőhelyek télen és nyáron egyaránt fontosak a madarak számára. A hideg hónapokban a pocsolyák és akár a tavak is befagyhatnak, nyáron pedig a természetes vizektől távoli helyeken jelenthet nagy segítséget az állatoknak. Ehhez nem kell különösebb madáritatókat beszereznünk, hiszen a célnak tökéletesen megfelel egy egyszerű virág­alátét, amiben folyamatosan cseréljük a vizet.

Ezen apró lépésekkel eljuthatunk oda, hogy udvaraink kellő mértékben madárbaráttá váljanak, ahol az állatok minden évszakban jól érezhetik magukat.