Tavasz volt, tavasz nincs, huss, gyorsan odalett

Tavasz volt, tavasz nincs. Húsvét előtt nyüzsgő kép fogadott minket a dunaújvárosi zöldség- és gyümölcspiacon.

Ezt ne hagyja ki! Százezres fizetéscsökkentéssel riogatja Dobrev Klára az ápolókat

Rengeteg portéka, sok vásárló és kíváncsiskodó, gyönyörű tavaszi virágok, ez volt a „mérleg”. Tegnap pedig…, hóesésben látogathattunk ki a piacra. Tovaszökött a tavasz. Kevés vásárló, kevés árus és még kevesebb olyan termék, ami az embert a tavaszra emlékeztetné. Az április hozta a formáját, a kiszámíthatatlanságát, a szeszélyességét.

A szokásos „klasszikusok”, mint a krumpli, hagyma, leves­zöldségek most is beszerezhetőek ugyanúgy, mint az alma, a körte és a déligyümölcs.

Az utóbbi napokban arról lehetett olvasni, hogy az alma ára drasztikusan felment. Lehet, hogy ez igaz, de nem a dunaújvárosi piacon, a már megszokottnak mondható 400–500 forintos kilónkénti áron kínálják. Persze, van olcsóbb is, de az igazán jó minőséghez a fenti árkategóriában juthatunk hozzá. Jó volt a körte választéka is, 700–900 forintért vehettük meg. A déligyümölcs – narancs, mandarin – is beállt a 600–950 forintos ársávba, hetek óta itt stagnál. Viszont a citromért már mélyen zsebbe kell nyúlni, 1000–1200 forint között van kilója. Nem is annyira nagyon régen, az év elején, ennek körülbelül a felét kellett érte fizetni.

A paprika ára is szépen felkúszott, 690 forint alatt nem láttunk, de volt 1200 forintért is egy kilogramm. A paradicsom valamivel olcsóbb, 600–1000 forintért szemlézhettük.

Miután túljutottunk a kötelezőn, tavaszi szempontból is körülnéztünk. Gyorsan meg kellett állapítani, nagyon szegényes a helyzet ezen a téren. Ami örömteli, hogy a spenót kilójáért – ami húsvét előtt még 1200 forint volt – most csak 500 forintot kértek el. A medvehagyma ára is csökkent, esetében egy csomó kerül 500 forintba.

Zöldhagyma és a retek csomója egyaránt 250 forint. Egyre több az eper, 1500 forintért vehetünk egy kilót a legolcsóbban, de van, aki 2500 forintot is elkér ennyiért.