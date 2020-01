Tavaly október végéig 607 ember sérült meg az utakon Fejérben

Mondják, a magyar úrvezetők egy nem is oly’ kicsiny csoportjának az alkoholizmus felé vezető főútvonalon az utolsó ordas stoptábla a rendőrség által ellenőrzött, az alkoholfogyasztással szemben zéró toleranciát hirdető szabály.

Pertu az apósjelölttel a családi ebéden? Ha te vezetsz haza, engedd el, magázódj, fiam! Győzött a csapat, pofa sör jólesne? Szurkolj inkább a vereségért!

Továbbra is az alkoholfogyasztás az egyik oka a személysérüléssel járó baleseteknek

Jellemző attitűd – ha más nem, ismerünk valakit, aki ilyen – ama nagyképűség, hogy „bizony én egy-két sör után is simán elvezetek, balesetem nem volt soha még!” Meglehet, ám, ha ilyenkor rongyol bele a magabiztos antihős szabályosan haladó autójába egy figyelmetlen sofőr, szondát fújat a vétlen féllel is kiérkező közeg… S könnyen lehet, hogy aztán viheti más a gyereket a suliba, vezetheti más a céges autót, az ital után is jó vezető meg helyet foglalhat a cserepadon. Természetesen a rendőrség kimutatásai nem az efféle árnyalatokkal foglalkoznak. Vonatkozó statisztikáikban azt vizsgálják, hol és hány közúti balesetért felelősek az ittas – kapatos, pityókás, becsípett, illuminált, tintás, elázott, jaj, mennyi szinonima van erre a magyar nyelvben – sofőrök.

Megnéztük a police.hu oldalon található kimutatásokat, grafikonokat. Legutoljára az elmúlt évtizedet dolgozta fel a Rendészeti Főigazgatóság, az összevethetőség kedvéért a 2010-es évek első tíz hónapjait tették egymás mellé. Persze mi böngészés közben jellemzően a Fejér megyei adatokra fókuszáltunk.

Az országos adatokat területi szervenkénti bontásban bemutató „Ittasan okozott személysérüléses közúti közlekedési balesetek száma” című táblázat Fejér megyei adatai a következők: 2010-ben 66, 2011-ben 59, 2012-ben és 2013-ban egyaránt 58, 2014-ben 55, 2015-ben 39, 2016-ban 45, 2017-ben 42, 2018-ban 60, tavaly pedig 47 olyan személysérüléses közúti közlekedési baleset történt megyénkben, amelyben legalább egy résztvevő sofőr ittasan ült a volán mögé. Az adatsorból kiderül, hogy az évtized első éveihez képest az évtized közepére csökkent a részeg vezetők baleseteinek száma, a régi 60 körüli balesetszám csak 2018-ban tért vissza.

Országos összevetésben tekintsünk a 2019-es évre! (A tavalyi esztendő első tíz hónapjáról van adatunk itt is.) Nos, a tizenkilenc megyét és a fővárost lajstromba vevő táblázat szerint tavaly az ittasan okozott személysérüléses közúti közlekedési balesetek dicstelen rangsorában Budapest került az első helyre (146 ilyen esettel), második a szomszédos Pest megye (142), harmadik Szabolcs-Szatmár-Bereg megye (99) lett.

Fejér megye a tizedik (47) ebben az összevetésben.

Legkevesebb ittasan okozott személysérüléses közúti közlekedési baleset tavaly Tolna (24) és Nógrád megyében (28) volt. Nyilvánvalóan a megyék alapterülete, úthálózatának mérete és sűrűsége jobban kihat a számokra, mint az ott élők felelőtlen vagy felelős autóvezetői viselkedése. Az elmúlt évtized azonos hónapjait (első tíz hónap) összevető országos adatsor szerint összességében csökkent az ittasan elkövetett, személyi sérüléssel járó balesetek száma. 2010-ben még 1620 ilyen eset történt a vizsgált hónapokban, tavaly „csak” 1154. Szívesen tennénk többszörös idézőjelbe azt a „csak” szócskát!

Egy másik, az ittasságot nem vizsgáló táblázat szerint Fejér megyében a tavalyi esztendő első tíz hónapjában 607 személysérüléses közúti közlekedési baleset fordult elő, az országban összesen 13.935.

Egy, az ittasság állapotát szintén nem vizsgáló grafikon szerint tavaly október végéig a személysérülést okozó közlekedési balesetek 31 százalékért a gyorshajtás, negyedéért az elsőbbségi jog meg nem adása okolható. E tekintetben ez a két legveszélyesebb körülmény.