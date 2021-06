Táborlakók

Ezt ne hagyja ki! Gyurcsány ledarálja a szocialistákat, hogy a DK legyen a legerősebb párt a baloldalon

Ahogy kitört a vakáció a gyerekeknek, és lehúzta a rolót az iskola, máris nyílnak a táborok. Ezzel együtt nyílik a kisgyermekes szülők pénztárcája, bár a többség tisztában van vele, hogy az élmények megfizethetetlenek, mint ahogy az a lehetőség is, hogy a csemeték és a szülők néhány napig külön-külön élvezhetik a szabadságot. Különösen nagy jelentőségű lehet a táboroztatás az idén, amikor a karantén és a digitális távoktatás alatt összegyűlt pormacskákat fújná el magától az ember és a gyereke.

Egy jó közösséggel könnyebb legyűrni és kinevetni a nehézségeket

Az én fiatalkoromban, amikor a gimnázium padjait koptattuk, nem voltak élménytáborok, viszont kötelező építőtábor annál inkább. A kiskorpádi almaszüret minden osztálytársam emlékeibe mélyen beleivódott. Az ember ott kezdte megsejteni, hogy a felnőtt élet fáradságos munkából áll majd, de ha körötted felépül egy közösség, akkor könnyebb legyűrni, sőt aztán akár kinevetni is a nehézségeket. Még a szigorú tanárok is felszabadultak a kötöttségektől, és furcsa párbeszédek hangzottak el a poharazgatások után. Éppen leépült a szocializmus, a mi személyiségünk pedig felépült. Nem feledhető, hogy milyen kultúrprogramokat szerveztek este, az almaszedés után kikapcsolódásként a diákoknak. Még szovjet katonákat is hívtak, de a bevodkázott, kölyökképű tizedessel egyedül csak az orosztanárnőnk beszélgetett, más nem akarta gyakorolni a nyelvet.

Az este fénypontja volt, amikor valahonnan egy mozigépész érkezett, és egy mezőgazdasági épület lemeszelt falára levetítette a Bombanő című vígjátékot Bo Derekkel. Fellini vásznára kívánkozna, ahogy a lóca nagyot reccsent a túlterheléstől, és szétesett az elsősök alatt, akik emiatt lendületesen a földre potyogtak. Közben a film pergett tovább a falon, a szabadban. Nem is sejtettük, hogy digitalizáció, multiplex mozi, meg internetes streamingszolgáltatás vár mindenkire a jövőben. Nem hiszem, hogy a technika fejlődése akkor bárkinek hiányzott volna. Azonban a kihagyott nyári tábor ma is hiányozna.