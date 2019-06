Tábori titokzónák

Fél tizenegy, Bálint leül. Tíz harminckettő, mindenki leül. Csapatépítős éjszaka. Mersz vagy felelsz.

Twerk Lecsótól. Örömtangózás. Szigetelés. Zámbó Jimmy. Gyógyszer, szappan. Homály. Szúnyogok. Szerenád Lecsótól. Bárpult. Kólás neonfények. Négytizenöt. Jó vagy. Külföldi itt tartózkodók. Nem nem soha. Adj nekem is. Van vized. Sötét. Nevetés. horváthflorecia93. hello. Keverés-kavarás. Szeretünk mindenkit. Engem is. Mi leszel, ha nagy leszel. Juhász Bálint. Melegem van. Két év. Első. Öreg rókák. Meséld el.

Tibi.Milák Tünde

Székesfehérvár, JAK