Szóvivőket kérdez majd pénteken Mici

A szóvivők nagy generációját bemutató könyv és annak főszereplői közül Sipos Jenő korábbi VPOP, NAV, jelenleg MLSZ-szóvivő, Sógor Zsolt ügyvéd, korábbi BRFK-szóvivő, valamint Szabó Gabi Mici újságíró, műsorvezető, A szóvivők könyv írója január 24-én, pénteken, 18 órakor várja az érdeklődőket a rácalmási művelődési ház könyvtárában.

Hogy milyen a szóvivők élete, mi is a feladatuk, milyen kalandos a munkájuk, erről is mesélnek majd a bejátszásokkal is színesített talk-show könyvbemutató esten.

Tizenegy szóvivő, köztük Sipos Jenő és Sógor Zsolt, akikkel izgalmas interjúkötetet készített Szabó Gabi Mici, a Rádió Bézs műsorvezetője. A szóvivők olyan sztorikat, részleteket meséltek el életükből, amiket eddig nem, vagy csak nagyon ritkán!

Jogos lehet mindezek után a kérdés: miért éppen a szóvivők szólalnak meg? A szerző szerint méltatlanul keveset tudunk róluk, hiszen szakmai munkájukon kívül jószerivel nem ismerjük őket. Kik ők? Az elveszett színész, a dumagép, az exhibicionista szócső, aki elhivatottan tud egy ügyért, témáért lelkesedni például úgy, mint Szabó Gabi?

És miért pont ők lettek az első tizenegy? Mert úttörők voltak egy teljesen új területen, új feladattal, előzmények és tankönyvek nélkül. Új szerep született a kommunikációban, új arcok lettek fontosak, közkedveltek, ismertek. Arcok, akik beköltöztek a nappalinkba is, bevésődtek a tévénézők, rádióhallgatók emlékezetébe, akiket sokszor még ma is szóvivői múltjuk, munkájuk miatt ismerünk fel az utcán, mégis alig tudunk róluk valamit.