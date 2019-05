Szívből jövő törődés

Hétfőtől tart az önkéntesek hete a Jószolgálati Otthon Közalapítvány mindkét intézményében. Minden nap érkezik valaki, aki örömet szerez az alapítvány fiataljainak.

A Ligetközben hétfőn Nagy Viktóriával, a Kreatív Stúdió rendszeresen visszatérő képviselőjével kézműveskedtek az ellátottak, kedden a Violin AMI tanulói nyűgözték le a csapatot, utána pedig Szerecz Róberttel zumbázhattak, ami mindig örömmel tölti el őket. A zenét nagyon szeretik, akár hallgatni, akár mozogni rá, és van egy autistákból álló kórusuk is, amelynek tagjai nemcsak hallgatják, hanem maguk teremtik a zenét. A gondozóházban Horváth Jankó lépett fel, akire szó szerint tomboltak a jószolisok, valamint a Széchenyi kórusa énekelt az otthoniaknak.

Szerdán Smuk Imre járt a napközi otthonban. „Minden évben eljön hozzánk, és nem csak az önkéntesek hetén” meséli Kecskés Rózsa. Most készségfejlesztő ügyességi feladatokat hozott, a játék résztvevői és nézői is egyaránt izgatottan tapsolva, mosolyogva követték az eseményeket. A mozgásos feladatot alkotás követte: rajzoltak. Smuk Imre a tavaly megjelent, 100 százalékban jószolis Meseszövő könyv illusztrációnak készítésében is részt vett.

Ma az egyetem sportolói érkeznek. A közös sportoláshoz minden adott, hiszen az otthon rendelkezik sporteszközökkel, és tavaly tavasszal telepített kültéri szereket is felavathatják majd. A DUE DSE csapata két aktív órát tölt majd el az ellátottakkal a délelőtt folyamán, a gondozóházba pedig a Bánki kórusa érkezik.

Akármilyen nyüzsgősek az önkéntesek hetének napjai, a pénteki gálára lázasan folynak a próbák. A nagyszabású rendezvény ismét a Bartók Kamaraszínházban lesz, a jószolisok repertoárjában egy közismert színdarab jelenete mellett lesz jelnyelves flashmob, ritmuskórus, tornabemutató, zumba és persze a végén díjazzák az év önkéntesét is.