Szeptember Lőrince nem le-, hanem felvitte a görögdinnye árát

Emlékezetem szerint az ősz, a szeptember, az október gazdag piacokat szokott hozni. Ezen a héten azonban, ha az ember kilátogatott a dunaújvárosi zöldség- és gyümölcspiacra, az ellenkezőjét tapasztalta. Üres standok, kevés vásárló volt a jellemző.

Kezdjük azzal, hogy Lőrinc napján csak három helyen lehetett dinnyét kapni. (A Lőrincek kétszer is ünneplik névnapjukat: az elsőt augusztus 10-én, a másodikat szeptember 5-én. A népi bölcsesség szerint Lőrinc napja határnapnak számít: ekkor a dinnye már ízetlenné válik, mert „Lőrinc belepisilt a dinnyébe”. E bölcsesség a szeptemberi Lőrinc-névnapra vonatkozik.)

Azt is tartják, hogy Lőrinc napján már olcsó a dinnye, ez esetünkben nem igaz, mert 200 és 300 forint között mozgott a kilója, a kínálat pedig igen gyönge volt.

A gyümölcsök közül a szőlő, a szilva és az őszibarack vitte a prímet. A szőlő 350 forinttól 750-ig kapható, az őszibarack árfekvése is hasonló, a szilvához 250-350 forint közötti áron lehetett hozzájutni.

A borszőlő még nem jelent meg a piacon, viszont előkerültek a zsákos zöldségek, bár a kínálat szegényes, almapaprika estében a minőség több helyen is hagy maga után kívánnivalót. Állítólag az idei időjárás nem kedvezett neki. Ha már itt tartunk: a kistermelők egy valamiben felnőttek a „nagy” mezőgazdászokhoz, panaszáradatban ők is remekelnek. Több árussal is beszéltem a piaci látogatásomkor, és teljesen mindegy ki, mit árult, az időjárás semminek és senkinek sem volt megfelelő.

Megjelentek a zsákos zöldségek

No, de visszatérve a zsákos zöldségekhez! A már említett almapaprika kilója 300 forint, a krumpli 200-250 forint, de ennyi „kis szerelésben” is, a vöröshagyma viszont már most drága. Volt hely, ahol a négy kilogrammos zsákért 1500 forintot is elkértek, de 3500-ért a tizenöt kilós zsák sem tűnik túl barátinak. Viszont a fűszerpaprika még nem „érkezett” meg a dunaújvárosi piacra. A kovászolni való uborka tartja a 450 forintos árát. A vénasszonyok nyara táján utolsó rohamként talán azért még érdemes elővenni a legendás dunsztost. Paradicsom, paprika bőven van – elérhető áron. Az általában drágábbnak számító kápiát is megvehetjük 320 forintért.

Fejteni való bab, mint a fehér holló, ugyanez igaz a zöldbabra is, áruk ennek megfelelően 600–700 forint között mozog. Egy-egy helyen kapható volt sóska (700 forint/kilo­gramm), spenót (900 forint/kilogramm) és fejes saláta is darabonként száz forintért.

Padlizsán is volt (350 forint/kilogramm), úgyhogy lassan készíthetjük az Erdélyben oly népszerű padlizsánkrémet. Sokan bonyolultnak tartják, pedig csak a padlizsán megsütése egy kicsit macerásabb, és kíván egy kis odafigyelést. De a padlizsánt ketté vágva sütőben könnyen meg lehet sütni (eredetileg faszénen készül), ki kell kaparni a húsát – lehetőleg fakanállal vagy favillával, esetleg krómmal, mástól bebarnul –, utána mehet bele az apróra vágott lila hagyma, fokhagyma, só, bors, egy napig hűtőben tartjuk, majd már kenhetjük is a kenyérre, a pirítósra. (Sokan tesznek hozzá majonézt is, de az eredeti recept ezt nem tartalmazza.)

Csemegekukorica is volt bőven – százötven csövének darabja –, a helyzet az, mint a dunsztos üveg esetében, még egyszer le a fedőt a lábasról vagy a kuktáról, azután még majszoljunk el egy utolsó remek hazait.