Szépségversenyre jelentkezni, éééén? Igen, te!

Jelen írásommal szeretném buzdítani azokat a hölgyeket, akik bizonytalanok abban, hogy jelentkezzenek-e a Tündérszépek versenyre, vagy ne.

Kétség sem fér hozzá, hogy a magyar lányok csodaszépek, mégis bizonytalanok a szépségüket illetően. Egy szépségversenyben pedig félnek megmérettetni magukat, de nem kell félni, hiszem egy jó buli az egész, tét nélkül.

A legtöbb ember elégedetlen magával

A szőke, bara szeretne lenni és fordítva. Van, aki túl kövérnek tartja magát, van, aki túl soványnak. Akinek göndör a haja, egyeneset szeretne. A barna bőrű, fehér szeretne lenni, aki fehér, az szoliba jár. Nagy az orrom, eláll a fülem, szeplős vagyok. Soroljam? Szerencsére nem vagyunk egyformák, de egy valami közös bennünk, hogy szépek vagyunk. A vöröshajú, szeplős, szemüveges huncut hölgytől, a kövér, harsányan nevető, vagy éppen szégyenlős tekintetű lányon át, a hosszú combú, modell alkatú nőig. Ne lepődj meg rajta, de a modell csaj is elégedetlen magával. Ezért sminkel, pózol és edzésre jár. Tudja, hogy nem tökéletes. Ezzel mind így vagyunk, de így vagyunk szépek.

Miért gondolom ezt?

A szépség relatív. Az aktuális divat-stílus, a példaképek, a társadalmi elvárások, sőt a földrajzi elhelyezkedés is hatással van a szépség fogalmára. De a történelem adott pillanataiban is más és más volt a szépségideál. Óriási különbséget mutat a Willendorfi vénusz, nagy fenekkel és hassal és óriási mellel a 4. század Méloszi Aphroditéhoz képest.

Egy valami közös bennük, hogy a kor szépségei voltak.

Országonként is eltérnek az ízlések egymástól. Emlékszel Ester Honig esetére, amikor egy lányról készült képet különböző országok photoshop mesterei alakítottak széppé? A naturális szépségtől, az extravagánsig minden megjelent a képmanipulációkon. Mi a közös bennük? Mindegyik úgy szép, ahogy van.

Az, aki szép, az reggel is szép!

Bizony, mikor össze is gyűrte az ágy. A szépség bizony relatív.

Oké, szép vagyok, de hogy lesz a szépből tündérszép?

Nem kell nagy dologra gondolni. Egy jól eltalált smink, hozzá illő ruha és hajviselet. A pattanásokat, a bőrhibákat, mind el lehet tüntetni.

A hozzád illő ruha, ami a stílusodat, előnyeidet kiemeli szintén emeli a szépségedet. Tudtad, hogy akkor vagy a legszebb, ha mosolyogsz? E nélkül bizony óriási hátránnyal indulsz. A mosoly mindenkit széppé varázsol.

A lényeg, hogy ne játszd meg magad, ne akarj más lenni. Ez a fotózáskor úgyis kiderül. Hidd el, a természetesség sokkal vonzóbb, mint a felvett pózok.

Jó buli

A versenyben sokszor nem is győzelem a fontos. Bulizol egy jót, megismersz másokat, jó fotósorozat készül rólad, ami máshol súlyos összegekbe kerülne, a videóról nem is beszélve. Belekóstolhatsz a menő modellek világába, te leszel a hercegnő, akit körül rajonganak.

Mire vársz még? Vágj bele és jelentkezz most!