Szépségünket befolyásolja a lelkiállapotunk is

Salih Dilán már jól ismert figurája a fehérvári művészi életnek. Kitartó munkájával egyre nagyobb sikereket ér el mind a festészet, mind a divattervezés terén, így megkérdeztük őt újra elinduló szépségversenyünk kapcsán, számára mit jelent a szépség.

Mit jelent számodra a szépség?

A szépség rendkívül szubjektív fogalom. Mindenkinek megvan a saját definíciója ezzel kapcsolatban. Ráadásul nemcsak mi emberek, de a társadalom is megfogalmazza, mit gondol a szépségről, mi az aktuális trend.

Számomra a szépség mind fizikailag megfogható és nem fizikailag megfogható dolgokban létezik. Gondolok itt arra, hogy az emberi belső tulajdonságok is lehetnek szépek (ami nem fizikailag megfogható) és az ember külseje és a tárgyak is lehetnek szépek (ami fizikailag megfogható).

Ha az ember szívében és lelkében harmónia, békesség és nyugalom van, akkor ez kihat a külsejére is, amitől ragyogni fog. Illetve ha megtanuljuk szeretni önmagunkat, akkor elmúllik a belső harc, amit önmagunkkal vívunk, így ez a belső harmónia jó hatással lesz a külsőnkre is, hiszen jobban fogjuk érezni magunkat a bőrünkben.

Tehát a külsőnk ragyogásához és szépségéhez elengedhetetlen a belső értékeink rendbetétele.

Ugyanakkor én szépnek találom azokat az embereket is, akik vállalják a természetes adottságaikat és természetes arcukat. Számomra rendkívül egyedi a megszokottól eltérő állkapocs-csont, nagyobb ajkak, karakteresebb orr és arcforma.

Sokkal vonzóbbnak találom azokat, akik természetesen vállalják fel magukat és a velük született adottságaikat.

A szépségben mindenképpen harmónia és arányosság van, ami nem feltétlenül azonos a szimmetriával és tökéletes szabályossággal.

Mitől szép egy nő? (Akár művészi, divattervezői szemmel is.)

Egy nő szépsége rendkívül sok dologból tevődik össze. Egy nő szépségéhez és ragyogásához: határozottsága, tartása, gondolkodása, erőssége és önmaga felvállalása is hozzátartozik a külső mellett.

Művészi szemmel: szép tud lenni az, amikor valaki hiába lóg ki a sorból és különbözik a megszokottól, de mégis bátran fel meri vállalni és ez például elengedhetetlen a divattervezés területén, ugyanis újat alkotni akkor tudunk, ha a személyiségünk is különbözik a megszokottól. Ahhoz, hogy új dolgok szülessenek: egyedinek, merésznek és a megszokottól eltérőnek kell lennünk.

Sokszor tapasztaltam korábban, hogy mivel egészen fiatalon kilógtam a sorból a stílusommal, volt rá példa, hogy kritikát kaptam az osztálytársaktól, hogy ez a ruhaszett furcsa, meg nem megszokott, és eltérek a többiektől. Később ennek köszönhettem, hogy mivel a személyiségem is más, így új és egyedi dolgokat tudtam alkotni. Nagyon fontos, hogy ne engedjük a környezetünknek, hogy elvegyenek személyiségünkből vagy faragjanak belőle. Ha mi jól érezzük magunkat a bőrünkben, ahogy felöltözünk, akkor igenis maradjunk meg a saját stílusunknál. Hiszen ha mi jól érezzük magunkat, akkor a külsőnk is ragyogni fog.

Kell-e erős smink egy szép nőnek? Inkább csak fokozza a természetes szépségét vagy a több sminkkel mutassa meg egy egészen újfajta oldalát?

Úgy gondolom, hogy aki természetesen szép arcvonásokkal rendelkezik nyilván smink nélkül is szép és szükségtelen a mindennapi sminkelés, főleg ha jó arcbőrrel rendelkezik.

Arra is sokszor láttam példát, hogy természetesen is szép volt az adott hölgy és az erős, dekoratív smink még jobban kiemelte arcvonalait és szépségét. Néha szerintem nem gond, ha erős sminket is bevállalunk, hiszen ezzel egy új oldalunkat is meg tudjuk mutatni. Különféle stílusú sminkek segítenek abban, hogy más stílusban is lássuk magunkat, ami eltér a hétköznapoktól.

Anyukám sminkes és számtalanszor láttam példát arra, hogy mennyire izgatottak és boldogok voltak a hölgyek, miután más stílusban is látták az arcukat. Fontos viszont, hogy az erőteljesebb sminknek megvan a maga helye és ideje; nem mindennapi utcai viseletnek való, mert az könnyen viheti a szépség helyett a közönségesség irányába stílust.

Divattervező is vagy, általában milyen ruhákat tervezel? Mi az a női testideál, amikre tervezel? Szerinted hogyan hangsúlyozza ki egy nő az alakját, hogy az se közönséges ne legyen, se konzervatív, mégis feltűnően csinos legyen?

Ruháimat az évszakok varázsa és a keleti világ színessége és díszessége jellemzi. Színek hangsúlyossága és díszesség jellemzi alkotói stílusomat. Emellett olyan ruhákat alkotok, amelyek hordhatóak a hétköznapokban is. A női testideál amire tervezek: normál emberi testméret: S, M, L, XL. Mivel a keleti világ inspirál, ahol soha nem volt divat túlzottan vékony modellekkel dolgozni, így nekem is természetes, hogy valós, hétköznapi méretekre tervezem a ruhákat.

Divatbemutatómon is vegyes testméretű modellekkel dolgoztam együtt, ugyanis számomra fontos, hogy a hétköznapi emberek is találjanak csinos, divatos vagy éppen egyedi ruhákat.

A színekkel és mintákkal, ruha hosszakkal lehet úgy játszani, hogy a nem 100%-ban ideális alkatú nőkön is a csinosság tűnjön fel, ne az alkatbeli tökéletlenségek.

Ha végigpörgetünk a közösségi oldalakon, általában elég egyforma arcokat látunk, amik épp az aktuális trendnek megfelelők, de lehet, hogy 10 év múlva már viccesnek hatnak. Szerinted van olyan szépség, ami időtálló, pl. Sophia Lorent a mai napig bombanőnek tartják, vagy Marilyn Monroe-t. Szerinted miben rejlett/rejlik a varázsa egy időtálló szépségű nőnek?



Az időtálló szépséghez mindenképpen hozzátartozik a már korábban említett egyéniség, ami nélkül az említett híres hölgyek is csak egyek lennének a sok szép, de felejthető nő közül. Ma a közösségi média és a felgyorsult élettempó hatására, a sok megjelenési lehetőséget kihasználva sokkal könnyebb feltűnni, megmutatni magunkat, a szépségünket.

Ugyanezért viszont nehezebb megmaradni az élvonalban, hiszen az emberek mindig az új arcokat, új szépségeket keresik és meg is kapják a média felületein. Gyorsan megunják és elfelejtik a régebbieket. Nehezebb ma időtállónak lenni, mint régen.

A kurd származásod miatt esetleg neked más szépségideálod van, vagy a származásod és a neveltetésed nem befolyásolja az ízlésed?

Természetesen az ízlésemet befolyásolja a származásom, az otthonról kapott minták. Pontosan az ősanya típus – szélesebb csípő, kerekebb, teltebb idomok állnak közelebb az ízlésemhez, talán azért, mert magam is ebbe a típusba tartozom.

Igaz, hogy 3 éve tornázom és igyekszem formálni a testemet, hogy hasonló legyen Nicki Minaj testéhez, de természetes úton.