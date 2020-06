Szépkorúaknak is lehet, sőt néha kell is fogyni

Az elhízás krónikus betegségek kialakulásához vezethet időskorban.

Magyarország Európában a harmadik helyen áll elhízás tekintetében. A probléma az időseket különösen súlyosan érinti, mert a legtöbb krónikus betegség nyugdíjas korra fejlődik ki ennek nyomán, olvasható a boon.hu-n.

„Az elhízás gyakorisága mindkét nemnél a kor előrehaladtával növekszik – tájékoztatott dr. Kázár Ágnes háziorvos. – Érdekesség, hogy az idős férfiaknak csak 76 százaléka küzd a túlsúly vagy az elhízás problémájával, míg a nőknek a 83 százaléka. Ennek egyik oka az inaktív életmód.”

Gyógyító mozgás

A kényszerű bezártság kiválthatja, hogy valaki evéssel vigasztalja magát.

„Az elhízottaknál magasabb a kockázata a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának. A kettes típusú cukorbetegségnél szintén a testsúly miatt alakul ki inzulinrezisztencia. Bizonyos daganatos betegségek és ízületi, porcproblémák előfordulása is nő. Különösen időseknél jellemző, hogy ízületi fájdalmak esetén egyre kevesebbet mozognak, ami csak ront az állapotukon. A mozgáshiányos életmód az elhízás mértékét is növeli. Az idősek is jól teszik, ha minden olyasmit maguk végeznek, amire még képesek, hogy minél tovább mozgásban maradjanak” – magyarázta a háziorvos.

Havonta egy kilót

Hatékonyan fogyni a bevitt kalória csökkentésével és a meglévő égetésével tudunk.

„Ahhoz, hogy fogyni tudjunk, életmódváltásra van szükség, és a rossz szokásaink helyett jókat kell kialakítani. Ez hosszabb távon akkor megtartható, hogyha lassan, fokozatosan fogyunk, havi 1 kilójával. Az idősek számára is létezik számos olyan mozdulatsor – szeniortorna vagy jóga –, amit végezhetnek. Ezeknek a lényege általában az átmozgatás, a keringés serkentése és az izmok nyújtása. Viszont a séta, a kerékpározás és az úszás is jó választás lehet. A rendszeres testmozgáson túl minőségi ételekkel és a megfelelő időbeosztással lehet segíteni a fogyást. Fontos lenne elhagyni a cukros üdítők, édességek fogyasztását és több zöldséget, gyümölcsöt enni. A teljes kiőrlésű gabona az egészséges emésztést támogatja” – sorolta dr. Kázár Ágnes.

(A borítóképen: A mozgás alapvető fontosságú dolog)