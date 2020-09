Szépen, szeretetben, veszekedés nélkül, barátságban éltünk együtt az egész életünkben

Csodálatos, jó példát állítottak mindenki elé: hatvan évet töltöttek el együtt boldog házasságban! A ragyogó évfordulót követően beszélgethettünk Antal Lajos bácsival és kedves feleségével, Antal Lajosné Kerék Karolin nénivel.

Frissen tartotta őket életvitelük

A személyes találkozónk alkalmával teljesen hihetetlen, de örömteli volt látni a fittségüket, hiszen Karolin néni nyolcvannégy, Lajos bácsi pedig nyolcvanhét lesz január elsején!

Talán szívesen hallottunk volna tőlük a titkos, az örök ifjúságot fenntartó elixírekről, talán a kíméletes, sok pihenést nyújtó elmúlt hatvan évükről is. Helyette meghallhattuk a valóságot, az életüket bearanyozó kölcsönös megbecsülésről, és tiszteletre méltó szorgalommal végigdolgozott közös életükről szóló, a mai korban is példaértékű élettörténetüket.

Antal Lajos bácsi máig megőrizte a szülőföldjéből táplálkozó gyökereit. Ezzel együtt az élete minden állomásán sikerrel állta meg a helyét. Példaértékű pályaívének fontosabb állomásait így mesélte el nekünk.

– 1934. január elsején születtem Siófokon. Apám ott volt hajógépész. Sajnos a betegsége miatt elég hamar visszaköltöztünk Alsóörsre, a falunkba. Édesanyám meg a két gyerek, az anyai nagyszülőkhöz, az édesapám pedig Felsőörsre, a szüleihez.

Az iskolásévek

– Az elemit Paloznakon kezdtem, majd eggyel errébb Lovason folytattam, a háború alatt a hatodikat pedig Alsóörsön fejeztem be. Aztán édesanyám elintézte, hogy egyházi iskolában folytassam Veszprémben, a Várban. Ott már komoly kihívás várt rám: a német nyelvet is kellett tanulnom, amit a nővérem segítségével sikerült úgy bepótolnom, hogy utolértem vele az ottani osztálytársaimat. A gépiparit Fehérváron végeztem el, ami addigra már a sokadik iskolám volt. Kollégiumban laktam, ami szűkös ellátást jelentett 1949–1953 között, hiszen jegyrendszer volt (arra adták az embereknek az élelmiszert), mi pedig naponta mindössze egy szelet kenyeret kaptunk… ami ezután nekem jött, az már minden jó volt. Már annak idején is lehetett diákmunkát vállalni. Mi is azt tettük, már elemista korunkban a Somogyi Sanyi barátommal, akivel az erdőben a földmérők holmiját cipeltük. Amikor az a munka véget ért, a rokonok teheneit őriztem egész nyáron. A középiskola első két osztálya után a balatonfüredi hajógyárban vállaltam nyári munkát.

Az életének egyik része ehhez a városhoz kötődik

– Az érettségi után két héttel, ’53 nyarán ide kerültem a városba. Az első lakásom a Május 1 utcában volt. Azóta kilenc helyen laktam, de végül visszakerültem az első utcámba, ez lett a tízedik, innét már nem költözök sehová. Másfél évig dolgoztam a vasműben, majd be kellett vonulnom katonának. Azt a két évet Tatabányán és Komlón töltöttem el, mert akkor harmincezer katonának kellett a bányákban dolgozni. ’56 őszén szereltem le. Kemény munka volt, de osztályon felüli ellátást kaptunk.

Újra a gyárban

– Megvártam, amíg egy kicsit csillapodott a helyzet, és a következő év tavaszán tértem vissza a városba. Azok vettek vissza, akik négy évvel azelőtt is: a Pilter Pál és a Marcis László. Ők voltak a kohónál a tősgyökeres alapítók. Tizennégy évig dolgoztam azon a helyen, majd levelezőn elvégeztem a műszaki egyetemet. Ezután kerültem az Üzemfenntartási Főosztályra, ahol Bezdek Károly volt a főmérnök, akinek máig a tisztelője maradtam. Ezen a helyen sok mindennel, így a hengerművel, és az alkatrészjavítással is foglalkoztam. Új technológiákat is hoztunk a gyárunkba. Szakmai tanulmányutakon és különböző tárgyalásokon jártam Cserepovecben Oroszországban, Németországban és Svájcban is. Nagy élmény volt az itteni munkám, szívesen dolgoztam itt. Ráadásul később kialakult nálunk egy olyan társaság, akiket már senkire sem cseréltem volna le. Ebben a gyárban nem volt törzsgárda, hiszen mindenki együttment egyenrangú gyüttmentnek számított. Hadd dicsekedjek! Soha nem voltam veszekedős. Azt mondhatom, hogy a gyárban a legegyszerűbb lakatossal is szinte baráti viszonyban voltunk.

Bejártuk a vidékünket

– Tíz évig, a fiunk születéséig egy Danuvia motorkerékpárral kirándultunk, amit ’58-ban vettem. Minden héten hazamentünk Alsóörsre, körbejártuk a Balatont, a Szelidi-tóra, vagy éppen Pestre mentünk vele. Az igaz, hogy sokszor megáztunk és meg is fáztunk. de élveztük, amíg kellemes volt az idő hozzá. Nagyon jó kis gép volt. A testet odaadtam a közlekedési múzeumnak, a kerekeit pedig magam hasznosítottam: egy saját készítésű traktor utánfutóban. A mai napig, hatvankét évesen is jól szolgálnak.

A falusi vér

– Amikor összekerültünk a feleségemmel, nekünk is lett egy kis szőlőnk a szülőfalunkban, amit magunk műveltünk, hétvégenként. Előbb az édesanyám örökségét, egy négy és fél holdas szőlőt és kertet, de azt később a téesz elvette. Ezzel ő elveszítette a jövedelmét biztosító birtokot, így hatvanöt évesen ment először a téeszbe dolgozni… Amikor az akkori állami vezetők rájöttek arra, hogy ez az állapot tarthatatlan, akkor kezdték kiadni a háztáji földeket, mert nélkülük nagy bajba kerültek volna az emberek és velük az ország is. Mi abba telepítettük az újabb szőlőnket, amit húsz éven át műveltünk sikerrel. A felségem is sokat dolgozott benne. Volt csemegeszőlőnk és finom bort is készítettünk. A legnagyobb termésünk tizenöt hektó volt, amit az unokaöcsémmel feleztünk el. Az egész időszakot számítva anyagilag nem sok hasznot hozott, de adott bőséggel munkát, aminek következtében, a sok mozgás miatt máig egészségben élhetünk. Viszont volt olyan nyár, hogy Alsóörsön nem jutottam el a Balatonra strandolni, mert annyi munkám volt a kertben…

Az egészség

– A Füst néni Alsóörsön, már kora reggel hajladozott és kapált a kertben, és estig meg nem állt. Hadd dicsekedjek vele, az én feleségem is ilyen a mai napig. Bár ő is panaszkodhatna, hogy egy kicsit itt is, ott is fáj, de valószínűleg az a sok változatos munka tartja őt ilyen jó erőben. Én is hasonlóan vagyok. Már el van kopva a térdem és a vállam is (persze nem a gyári munkától, mert itt műszaki állományban voltam), de ott lent a kertben bőven volt mit tenni. Azt gondolom, hogy a mozgás mindennél fontosabb.

A kedvencek

– Szeretem a régi filmeket, a sanzonokat, a szép hazafias dalokat és a népzenét. Kedveljük a Kormorán együttest és a Csík zenekart is. A mai amerikai zenét viszont egyáltalán nem. A magyar történelem szinte a véremmé vált. Szívesen emlékezek rá, hogy az őseink milyen küzdelmek árán építették föl a hazánkat, amiben ma is szeretek élni.

Nyugdíjasként is jókedvűen, összetartozással

– Nem bántam meg, hogy idekerültem. Most is szívesen élek itt, mert például ilyen jó ellátás és piac, mint a miénk talán, ha Szegeden található. Mégsem érzem annyira a magaménak, mint a szülőfalumat, Alsóörsöt. Mostanában olyan beavatkozásokat végeztek ezen a városon, amik nem tetszenek, és elment a kedvem tőle. Nekem is van egy helyem a Garázs soron, és mi, akik egyidősek vagyunk, minden nap összejövünk ott egy-két órára, és ha tudunk, segítünk egymásnak. Megisszuk a magunk kis borát, aztán hazajövünk. Hatan-nyolcan összeállva évente kétszer kolbászt töltünk, úgy százötven kilót. Az egyik alkalom december elején van. Gépesítettük ezt a munkát, ami három-négy napunkat is elfoglalja. Családostul veszünk rajta részt. Egymás születés- és névnapját is megünnepeljük. Ugyanezt a tavasszal megismételjük. A nyár viszont egy kicsit szétvisz bennünket.

Nincsenek mások által nem ismert nagy titkaink!

Karola néni csendes, derűs és fiatalos hangzású történeteit naponta hallgatná az ember.

– Hogy mi a titkunk? Talán az, hogy elég sokat dolgoztunk, és a fizikai munkát is elvégeztük.

Innét indultam

– Falubeliek voltunk, és már gyerekkorunk óta ismertük egymást, bár kilencéves koromig mi Polgáriban éltünk, a testvéreimmel együtt ott születtünk. ’46-ban érkeztünk Alsóörsre, ahol apám kovácsmester volt, a téeszesítés megkezdéséig. Amikor azokat (erőszakkal) létrehozták, elkobozták az állatokat, elvették a földeket, nem volt szükség többé rá, megszűnt a munkája. Utána már Veszprémbe járt dolgozni, ahogy én is. Ott érettségiztem, majd a Terményforgalmi Vállalatnál kaptam állást. Ez ’57-ig tartott, mert akkor „raciztak” (racionalizáltak – B listáztak a szerk.), mert elmentem a tüntetésre, és az nem tetszett a vezetőknek. Nagyon sok embert elbocsátottak miatta. Utána Balatonfüreden a Borforgalmi Vállalatnál dolgoztam négy évig. Az is nagyon jó munkahely volt.

A közös szabadidő

– Nagyokat sétáltunk, és amikor annak volt az ideje, fürödtünk a Balatonban. A papa persze itt, én pedig Füreden dolgoztam, ezért hét közben nem tudtunk találkozni. Akkor még az emberek nem küldtek egymásnak üzeneteket, és a telefonálás sem tartozott az emberek életéhez. Akkoriban a balatoni fürdőzésre a helyi lakosoknak déltől háromig volt idejük, mert utána már mindenki ment dolgozni. A közös járműveinket soha nem vezettem, mert még biciklizni sem szeretek. Én csak utas voltam, de azt nagyon élveztem motoron és autón egyaránt.

Moziba mind a ketten szerettünk járni

– Az első éveinkben ezt leginkább külön tehettük meg, mert távol voltunk egymástól. A falusi mozt a kocsmában való heti egy vetítést jelentette. Itt a városban már szívesen jártunk a Dózsa moziba. Az olasz és a vidám francia filmeket szerettük. (Már a diákkoromban is kedvelt szórakozásom volt, hiszen egy alkalommal kiszöktünk a kollégiumból, és megnéztük a Nincs béke az olajfák alatt című olasz filmdrámát Raf Vallone és Lucia Bosé főszereplésével, tette hozzá a Lajos bácsi.) Azok csodálatos filmek voltak. Ahogy a Félelem bére című is. Yves Montand is a kedvencünk. A maiak közül nem tudok olyat mondani, ami tetszene nekem, bár a Rasputin iránti kíváncsiságom miatt néhány éve megnéztem egy filmet, amelyben Gérard Depardieu alakította ezt a különleges személyt. Az is jó volt.

A televízió

– Az első, hozzá fűződő élményeink a Vasmű út 14-hez, vagy a 16-hoz kötnek bennünket, mert ott volt a vasműnek egy klubja, és benne a város első televíziója. Mi is ott néztük a műsort, majdnem mindig tele volt a helyiség.

A munkahely

– Nekem elég jó munkahelyem volt, a Városi Tanács pénzügyi osztályán dolgoztam harminc évig! Szerettem ott lenni, mert nagyon jó női és férfikollégáim voltak. Most is örülünk, amikor találkozunk egymással.

Nyugdíjasként

– Szerencsére soha nem unatkoztam. Egy ideig itt, a szomszédban laktak a gyerekek, és sokat segítettem nekik az unokák miatt. Amikor Kulcsra költöztek, akkor is mentem utánuk. Ezt egy nagyszülői kötelességnek találjuk, amit soha nem akartunk lerázni magunkról. Furcsa volt megszokni ezt a várost, de ma már jól érzem magam benne. Elsősorban a hétvégenként utaztunk haza a szülőföldünkre, és a nyarakat is ott töltöttük. Még mindig azt mondom, hogy „haza megyünk”!

A házasságukról közösen meséltek nekünk

– Mindkét család örült a választásunknak. Leánykérés nem volt. A szüleink dolgos emberek voltak, és mivel ilyen családokban nőttünk föl, magunk is azok lettünk. A falusi élet ilyen volt. Segélyek nélkül, csak a saját munkájára számíthatott az ember. A házasságkötésünk óta, hatvan éve élünk ebben a városban. A felségemnek a következő évtől találtunk itt munkahelyet.

A nászút

– Azokban az években szakszervezeti bizalmi voltam – mesélte Lajos bácsi. – Én gyűjtöttem be a tagdíjakat. A házasságkötésünkkor kértem egy beutalót, hogy el tudjunk menni nászútra. Az illetékes azt mondta rá, hogy „Antal neked nem jár”! Pedig a szerény helyzetünket ő is jól ismerte… Végül is a feleségem munkahelyétől kaptunk egyet. Sopronba mentünk, ami nagyon szép út volt, azóta is szívesen gondolunk rá. Még akkor is, hanem ez nem egy egyszerű időszak, hiszen (az osztrák határ közelsége miatt) határsáv belépési engedély kellett a városba utazáshoz, és az erdei sétára is csak csoportosan mehettünk! Már Győrben és Szombathelyen is jöttek a határőrök ellenőrizni bennünket. Amikor a ’80-as években az Őrségben kirándultunk, még akkor is ezt csinálták a katonák.

Otthonteremtés

Ez aztán még ma is izgalmas téma, fölváltva, mosolyogva meséltek egy-egy epizódot belőle.

– A technikumban találtunk egy albérletet. Ott lakott mellettünk egy másik család, akik kiadták nekünk az egyik szobájukat. Egy évig voltunk ott, és akkor kaptunk egy önálló, egy szoba hálófülkés lakást a Korányi Sándor utcában. Ez egy óriási és örömteli előrelépés volt az előzőhöz képest.

Ameddig a takarójuk ért

– A berendezkedés nagyon egyszerűen alakult. Ahogy szaporodott a jövedelmünk, úgy vásároltunk valamit. Az első szekrénysorunk itt látható a nappalinkban most is. Semmi baja sincs, kiváló anyagból precízen készült, nem volt szívünk kidobni. Most már nem is szabadulunk meg tőle, mert jó emlékek fűződnek hozzá. Az akkori konyhabútorunkat például három helyen vettük meg, mert csak úgy lehetett összeválogatni egy garnitúrát. A vásárlásról nem nagyon volt vitánk, mert választék híján örültünk, hogy valamit lehetett kapni. Azt hiszem, már akkor is volt hitel lehetőség, de mi soha nem vettünk fel. Békességes, de szigorúan takarékos életet éltünk. Olyan környezetben nőttünk fel, ahol minden fillérnek meg volt a helye, és ezért nem volt nehéz azok szerint a normák szerint élnünk nekünk sem. Azóta sem tudok egyetlen falat kenyeret sem eldobni – árulta el a Lajos bácsi.

A háztartás

– Amíg albérletben laktunk, nem főztünk, mert nem volt hol. A munkahelyünkön étkeztünk, ami megfelelőnek tűnt azokban az években. Hideg reggelit és vacsorát fogyasztottunk, legfeljebb egy teát készítettünk magunknak. Az új lakásunkban már egy jó kis konyhánk volt, és a feleségem akkor kezdett el rendszeresen főzni, mára pedig igazi mesterszakács lett belőle!

– A Papa nem szokott rendelni, mert amikor megkérdezem, hogy mit főzzek, azt mondja rá, hogy amit te szeretnél! – tette hozzá nevetve Karola néni.

Az első „luxus” cikkek

– A Danuvia motorkerékpárunkat ’58-ban vettem 12 600 forintért! (Az átlagbér 1478 forint – a szerk.) Egy Pacsirta típusú rádiót is vásároltunk, de az olyan drága volt, hogy nem is tudom, hogy meddig spóroltunk rá! Körülbelül 2200 forintba kerülhetett 1962 körül (az átlagbér 1638 forint – a szerk.). Később befizettünk egy Moszkvicsra, amire három-négy évet vártunk. Közben bejött a lehetőség, hogy ’71-ben Zsigulira cserélhetjük, ezért egy éjszaka fölutaztunk Budapestre, a nyugati pályaudvar melletti OTP-be, és ott jelentkeztünk be erre az akkor új típusra. Akkor lettem ebben a sorállásban a kilencszázötvenhatodik az országban. A kocsit körülbelül 86 ezer forintért kaptuk meg (az átlagbér akkor 2239 forint volt – a szerk.) Tizenöt évig használtuk. Az első tévénket ’77-ben vettük meg. Akkor már mindenki hitetlenkedve nézett ránk azért, mert nekünk még nem volt. Mi a moziba jártunk filmet nézni.

A gyerek

– Amikor megérkezett, nekünk is nagyon kellemes változásokat hozott az életünkbe. Ahogy minden családban, nálunk is nagyon sok kedves emlék kötődik a gyermekkorhoz, mesélte Karola néni. Mivel a szüleimet segítettük, nem tudtam hatszáz forintért a gyest választani, hogy otthon maradhassak. A fizetésem pedig olyan kétezer forint körül lehetett akkor a tanácsnál. Az unokatestvérem igazi szeretetben vigyázott rá és a saját hasonló korú kisgyerekére.

Nyaralás

– A családi nyaralásunk mindig meg volt, mert amikor volt rá alkalom: „Irány Alsóörs!” lett a jelszavunk. Attól jobb nyaralás nem volt, mint amikor hazamehettünk a szüleinkhez, és ők terítettek nekünk asztalt. Mi pedig megcsináltuk az aktuális munkákat a kertjükben.

Van titka a hosszú boldog házasságnak?

– Olyan igazi „nagy” titka nem lehet neki. Valószínű, hogy előtte valamennyi megismerés kell ahhoz, hogy nyugodtan összeköthessük az életünket. A mi négy évünk elég időt adott ahhoz, hogy megtudtuk, kit választottunk. Szépen, veszekedés nélkül, barátságban éltünk egész életünkben.